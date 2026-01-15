La financiación escala la guerra entre el Principado y el PP: la Vicepresidenta acusa a Queipo de "machismo" por criticar que fuese ella al Consejo con la Ministra Montero

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha estallado este jueves contra el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, después de que este criticase que fuese ella a representar a Asturias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en ausencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, de vacaciones familiares programadas con antelación a la convocatoria de la reunión clave. Entendiendo que es una crítica a sus capacidades, la socialista ha condenado su “machismo” y le ha animado a “reflexionar antes de hablar”.

Visiblemente indignada, Llamedo no ha querido dejar pasar la oportunidad de contestar al líder de los populares durante un acto para presentar el stand de Asturias en Fitur, que tuvo lugar en Gijón. “No sé qué le incomoda. Porque si estamos hablando de jerarquía debería aplaudir que yo haya ido a la reunión, y si es porque soy mujer debería de avergonzarse de lo que está diciendo”, ha dicho antes de aconsejar al popular que “abandone ese machismo”.

La socialista se ha sentido en la necesidad de “alzar la voz”, aunque no lo había hecho nunca en sus años como presidenta. “Creo que hay ocasiones en las que las mujeres también tenemos que alzar la voz. Ya no solo con nosotras mismas en primera persona, porque creo que esto no es algo que me pueda ocurrir solo a mí, sino que también ocurrirá en otros lugares”.

Sobre sus conocimientos para analizar el modelo de financiación presentado por el Ejecutivo central, Llamedo ha explicado que está “trabajando y en contacto continuo” con el consejero de Hacienda y con su equipo. De hecho, en la reunión estuvo acompañada por su directora general, Mar Salgado. También mantiene un diálogo continuo con “quien está liderando todo esto, el presidente de Asturias”.

Fijación "patológica" con Barbón

Para la vicepresidenta, el líder de los populares está “nervioso”, un sentimiento que ha reconocido ella también tendría en su posición. Y, sobre todo, lo que debería hacer Álvaro Queipo es “aceptar que Adrián Barbón será el próximo candidato a la presidencia del Gobierno”. “Si el presidente habla es porque habla, si no habla es porque no habla; y a mí de verdad ya me ha hecho pensar que esto es patológico, así que le animo a que se calme”, ha insistido Llamedo.

A su juicio, los populares debería volver a la Mesa de Financiación, “dejar de lado las tácticas partidistas” y defender “por una vez los intereses de Asturias”, olvidándose de “el no por el no”. Asimismo, les ha acusado de no haber estudiado la propuesta de Montero y de no tener argumentos. Y ha pedido a Queipo que “no vuelva a recurrir a la mentira, porque no se preocupa de estudiar nada, no busca argumentos, pero sí encuentra las mentiras”.

Para terminar, Llamedo ha insistido en que “Asturias llega a este Consejo de Política Fiscal y Financiera diciendo que no nos habían gustado las formas, con una actitud crítica y que todos conocen, pero siempre llegamos también con una actitud constructiva. Si a partir de ahora esto no es un documento definitivo, no es un contrato, nosotros no vamos a perder la oportunidad de defender los intereses de Asturias, de trabajar y de entrar en esta negociación”.

“Como he dicho, no nos ha gustado la propuesta, pero si ahora cambia lo valoraremos y tomaremos la decisión anteponiendo siempre a Asturias”, ha sentenciado.