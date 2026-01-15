Francisco G. Orejas deja la dirección de la Radio Televisión del Principado
Ch. N.
Oviedo
Francisco G. Orejas (Mieres, 1957) comunicó esta semana al consejo de administración de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) que abandonará la dirección del ente público. La salida de Orejas, que ocupó el cargo en 2019, se produce al haber llegado a la edad de jubilación.
Licenciado en Periodismo por la Complutense y doctor en Filología Hispánica, ingresó en 1984 en TVE, tras haberse desempeñado en distintas cabeceras asturianas. Entre 1989 y 2015 fue gerente de la Productora de Programas del Principado, para ocupar después la dirección de producción y explotación de la RTPA hasta su designación como director general.
