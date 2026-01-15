Asturias ya tiene plazo para aprobar su polémica tasa turística (y la determinación es muy firme)

Se puede decir más alto, pero no más claro. Y se ha dicho, además, ante los principales interesados. El Gobierno regional tiene la firme determinación de que Asturias cuente con una tasa turística, que será de voluntaria aplicación a iniciativa de cada ayuntamiento, y se pondrá en breve a trabajar en ello para tener lista la ley que la sustente en el primer semestre de este año.

Así lo ha dejado claro la vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, este jueves durante la presentación del estand y las actividades del Principado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero. Llamedo lo expuso además ante toda la patronal al completo del sector –Otea y la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que asistieron al acto, en Laboral, en Gijón–, que han dejado claro desde que se conoció la iniciativa (defendida sobre todo por el socio de gobierno del PSOE, IU, y también la diputada Covadonga Tomé, quien la puso de condición para apoyar los presupuestos) que no quieren dicha tasa, la ven innecesaria, poco útil e incluso han llegado a advertir de que ahuyentará a los visitantes. Los empresarios también dudan de que la recaudación acabe revirtiendo en lo que se busca: fondos para sufragar el coste de servicios básicos (limpieza, agua, basura) que se deben reforzar al aumentar el número de visitantes en temporadas altas.

Diálogo

Pero no piensa lo mismo Llamedo, quien ha reiterado la voluntad del Gobierno regional de dialogar y trabajar con todos los implicados para «conocer su posición inicial» para elaborar dicha ley. Los primeros en ser llamados serán los ayuntamientos; luego, el resto de los agentes implicados. Y añadió: «A todos les explicaremos nuestro objetivo pero tenemos voluntad clara de hacerlo. Será una tasa voluntaria. Ya existe en otras comunidades autónomas, como Galicia, Baleares o Cataluña. En País Vasco están trabajando en ella».

No quiso concretar, no obstante, la vicepresidenta si hay algún modelo que guste más al Principado para tomar como base para desarrollar la normativa de la tasa turística. «Estamos mirando las de las comunidades autónomas y otros lugares. Es difícil concretar plazos, pero la idea es que el Consejo de Gobierno apruebe la ley en este primera semestre. El texto debe ir luego a la Junta General para ser debatido y ratificados», añadió.