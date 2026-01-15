Del gorrión alpino a los murciélagos para controlar plagas: los proyectos en biodiversidad impulsados por el Principado

La monitorización de la población de aves alpinas en la cordillera Cantábrica desembocó en la reclasificación del gorrión alpino como especie vulnerable. Un proyecto pionero demostró cómo la biodiversidad de aves y murciélagos contribuye al control natural de plagas en las pumaradas de sidra con denominación de origen protegida (DOP), generando mapas predictivos para orientar políticas agroecológicas. Y así hasta una docena de proyectos impulsados por el Principado que han permitido desarrollar iniciativas punteras en materia de biodiversidad.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo presentó este jueves en Badajoz las conclusiones de la participación del Gobierno de Asturias en el programa complementario de biodiversidad, coordinado por el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), en el que participaron cerca de cincuenta investigadores.

Las actuaciones lideradas desde Asturias permitieron "mejorar el conocimiento científico para avanzar en políticas ambientales y de conservación más ambiciosas", según destacó la directora general de Universidad, Cristina González. Además de reforzar la transferencia hacia sectores clave como la agroalimentación, la pesca y la gestión del territorio.

Entre las líneas ejecutadas, además de aquellas relacionadas con gorriones y murciélagos, destaca el primer inventario georreferenciado de 506 áreas degradadas en Asturias, herramienta clave para la planificación territorial y la recuperación ambiental.

Se desarrollaron algoritmos basados en inteligencia artificial para prevenir la erosión en paisajes pastoriles, así como un prototipo web de acceso libre para administraciones y ganaderías. O los estudios en el sistema de cañones de Avilés y el Cachucho que dieron lugar al refuerzo de la gestión de áreas marinas protegidas y la monitorización de la biodiversidad bentónica y pelágica.

También se digitalizaron el 30% de la colección zoológica de la Universidad de Oviedo y se aplicaron técnicas de ADN ambiental para inventariar la biodiversidad acuática y evaluar impactos genómicos en especies paraguas como el salmón.

Por último, dentro de este trabajo, se realizaron más de 30 publicaciones científicas, participación en congresos internacionales y acciones de divulgación.

Estos trabajos recibieron dos millones de financiación autonómica y europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El "Plan Complementario de I+D+I en Biodiversidad" en el que se enmarcaron contó en total con una participación de siete comunidades autónomas y movilizó más de 66 millones.