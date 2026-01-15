La gran movilización contra Mercosur calienta motores: "Al campo asturiano le queda poco; puede ser el final"

La movilización del campo asturiano contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur empieza a calentar motores. Los sindicados advierten de que este puede ser “el fin del campo asturiano”, pero no son ellos quienes están caldeando la previa, sino los grupos parlamentarios. Partido Popular e Izquierda Unida volvieron a rechazar este jueves tajantemente la firma de una iniciativa que dicen será “dañina” para el sector.

“No es justo que, si aquí la normativa es estricta para la producción, que debe ser, no lo sea en la otra parte y puedan venir a competir con sus productos a precios mucho más reducidos”, afirmó el líder de los populares, Álvaro Queipo, durante una reunión con el alcalde de Tapia, Pedro Fernández.

El PP ha presentado unas cláusulas de salvaguardia que pretenden que el texto se modifique antes de ser aprobado para que haya “un control fitosanitario y de la producción en origen, para que nuestros ganaderos no compitan en una posición de debilidad”.

En este sentido, Queipo defendió la idea de “hacer algo más contra el acuerdo”, que solo “protestar como hacen otros”, y añadió que si se ha llegado a esta situación es porque “llevamos siete años de Gobierno de Pedro Sánchez en los que no hubo ninguna negociación en la UE para mejorar el texto; es una responsabilidad directa de Pedro Sánchez”.

Si bien es cierto, reconoció el popular, que otros países como Italia también darán el visto bueno al acuerdo, “por lo que hay muchas responsabilidades y muchas dejaciones”, la más importante, a su parecer, es la de Sánchez, “a quien no le importa que se vaya a perjudicar al campo asturiano, y al español en general”.

“Hemos llegado a este texto porque el Gobierno de España no ha defendido el campo español, y por tanto tampoco el campo de Asturias, y mientras otros países sí que iban poniendo condicionantes y cambiando el texto original, España no lo ha hecho”, señaló.

Un acuerdo para "multinacionales"

También desde IU rechazaron frontalmente un acuerdo "pensado para las multinacionales", enfocado en el modelo de ganadería "intensivo" y no en el que "necesita" el campo asturiano ni el español.

Ovidio Zapico, coordinador del partido y consejero de Ordenación del Territorio, advirtió que de aprobarse supondrá un gran “perjuicio” para Asturias, al permitir la entrada en la región de alimentos de “poca calidad” que no han asido producidos bajo los estándares del modelo de sostenibilidad en los que la Unión Europea lleva años avanzando. “¿Cómo podemos sumarnos a este tratado?”, se preguntó.

A su juicio, esta medida aleja a Europa de “la soberanía alimentaria” y va a provocar que “los que más dinero tienen sean los que puedan comer productos de calidad”.

Zapico también lanzó un dardo a los dos partidos asturianos con representación en Europa, PSOE y PP: “Los eurodiputados asturianos a tener la oportunidad de mostrar su rechazo votando no al acuerdo. No vale que el PP este en la manifestación cuando su eurodiputada va a votar sí. Cuando, junto con el PSOE, están sacando esto adelante”.

Llamamiento a la población

El coordinador de IU hizo estas declaraciones tras reunirse con el secretario de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y de Ganaderos (COAG), David Pérez, quien advirtió que “al campo asturiano le queda poco. Esto puede ser el punto final para Asturias”.

“No puede ser que estos años se nos pidiesen unas medidas y ahora, después de todo el dinero empleado y el esfuerzo, vengan con productos que no las cumplen. Van a entrar en España, y en Asturias, productos sin ninguna garantía y a unos precios ridículos contra los que no podemos competir”, explicó.

Pérez hizo un llamamiento a la población, para que se una a la manifestación que se celebrará este viernes, con salida de los tractores a las 12.00 horas desde La Pixarra, y también a los eurodiputados asturianos, a los que pidió votar en contra.