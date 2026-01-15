Habla el conductor que se hizo viral por negarse a abonar el peaje del Huerna: "Al final pagó mi mujer; es una vergüenza"
Le leonés Víctor Fierro intentó no pagar la barrera, al ser desviado por la Guardia Civil en la carretera del Puerto de Pajares
“Al final pagó mi mujer porque se empeñó. Yo me hubiese quedado ahí hasta que llegase la Guardia Civil”. El leonés Víctor Fierro, natural de Cerulledo, en el municipio de Valdelugueros, se hizo viral a principios de enero por una petición tan inusual como contundente: se negó a pagar el peaje del Huerna (AP-66) a su salida por La Magdalena, cuyo precio es de 10,20 euros.
“Es que me parecía muy injusto”, explica a LA NUEVA ESPAÑA este conductor, cuyo vídeo, grabado por su mujer mientras hablaba con la trabajadora de la cabina del peaje, se viralizó en redes sociales.
Este leonés regresaba a su domicilio de Cerulledo después de haber pasado el día en Oviedo. Intentó volver por la carretera del Puerto de Pajares (N-630), donde no hay peaje, pero la Guardia Civil le impidió el paso debido a las condiciones climatológicas.
“Había un cartel que ponía ‘con cadenas’, pero no ponía puerto cerrado. Yo iba con un todoterreno, con ruedas adecuadas y nuevas, pero no hubo manera. Los agentes me dijeron que no podía pasar”, relata. “Entonces me calenté y fui por el Huerna, pero muy enfadado”.
“Le dije a mi mujer que no iba a pagar. Una cosa es ir porque quieres, pero ¿ir obligado y encima pagar?”, continúa. Al llegar al peaje, se lo comunicó a la trabajadora de la cabina —“que no tenía culpa de nada”— con una frase que se hizo viral: “Si se pensaba que aquello era el Banco de España”.
"No soy el Banco de España"
La respuesta fue clara: “Puede pasar cuando pague”. Fierro no cedió y explicó los motivos por los que consideraba injusto abonar el importe. “Yo prefiero una denuncia y luego reclamarla antes que pagar un peaje. Y más cuando quizá sea ilegal”, afirma, en referencia al procedimiento abierto por la Comisión Europea por la ampliación de la autopista.
Finalmente, fue su mujer quien acabó pagando. “Pagó porque se empeñó. Le dije: si quieres, paga tú; yo no voy a pagar. Es una vergüenza. Viajas al sur y no hay peajes, y aquí todo es de pago”.
El leonés reconoce que no tenía intención de compartir el vídeo, pero acabó haciéndolo por el enfado del momento. “Vaya la que se armó”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- La Aemet alerta de la bajada de temperaturas en Asturias: vuelven los valores bajo cero
- Tres empresas asturianas, entre las 200 más atractivas para trabajar en España