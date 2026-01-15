Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...

Fin a la huelga de médicos en Asturias. El Principado y el sindicato médico (SIMPA) han llegado a un acuerdo por el que este colectivo sanitario desconvoca sus paros en la región. En la segunda jornada consecutiva de huelga, y tras varias negociaciones, han acercado posturas en varios puntos clave, con mejoras para los facultativos, que ha conseguido desatascar el conflicto. Entre ellas, varias relativas a las guardias, cuestión central entre las reivindicaciones de estos profesionales sanitarios en la región. El plazo para empezar a tramitar todo lo acordado es de tres meses, y el conjunto de medidas se llevará a cabo antes de que termine esta legislatura.

Principado y SIMPA han acordado “cambiar el régimen hacia uno más europeo, flexibilizando las guardias y evitando las superiores a 12 horas”, explicaron la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el secretario general del SIMPA, José Antonio Vidal, tras la firma del acuerdo del que ambas partes dijeron sentirse "muy satisfechos". "Es muy importante llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales. Esto es un antes y un después tras varias negociaciones", aseguró Saavedra. Por su parte, Vidal ve en la firma muchos puntos "históricos" y un acercamiento hacia "un nuevo modelo de trabajo".

Este profundo cambio organizativo, evitando jornadas de hasta 24 horas que se dan actualmente, se irá implantando en los servicios donde sea posible, y la intención es extenderlo a más a medida que la estructura organizativa y personal disponible en cada uno de ellos lo permita. “Ahora mismo no se puede en todo los servicios, pero hay voluntad y se intentará de forma gradual”, explicaron.

El gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), Aquilino Alonso, reconoció que esta reducción de horas deberá ir implementándose en función del personal que se disponga para cubrir horas, sin descartar "nuevas contrataciones" llegado el caso. "Somos conscientes de la escasez de profesionales, y por eso nos parece una buena opción empezar por los servicios en los que se den las condiciones para reducir horas", explicó.

La flexibilización de las guardias era una medida clave entre la batería de reclamaciones de los médicos. Pero no solo eso. También reclamaban que las horas de guardia cotizasen para poder adelantar la edad de jubilación, algo que no ocurre por ahora. En este sentido, el acuerdo para desconvocar la huelga incluye sondear la opción de establecer "un coeficiente reductor para poder jubilarse antes", aunque la última palabra la tiene la Seguridad Social, pues hay competencias que exceden a la autonomía.

Los MIR y la exclusividad

Había otro frente abierto con las retribuciones de los médicos residentes. Principado y SIMPA han acordado, en este sentido, una mejora retributiva de los MIR, por encima de la media nacional y pasando Asturias de ser la penúltima comunidad a ser la tercera en el ranking de residentes mejor pagados, solo por detrás de las comunidades insulares, donde hay pluses especiales. "Estamos hablando de un aumento de 50 euros sobre la media nacional, de tal manera que, en caso de que alguna comunidad suba los sueldos, nosotros también lo haremos de forma proporcional", matizó Alonso. Una medida de la que el SIMPA se siente "especialmente orgulloso". "Los residentes son los más débiles del sistema y hemos conseguido una mejora para su situación", celebró Vidal.

No esquivaron en el acuerdo otro asunto espinoso planteado por el SIMPA: la penalización a los médicos que no trabajan exclusivamente para la sanidad pública y que han decidido compaginar esta actividad con otra en la sanidad privada. Hasta ahora, el recorte de sueldo que se les efectúa a estos facultativos, de 1.056 euros brutos mensuales, es el más alto de todo el país. Con el acuerdo, se reducirá esa quita en un 60%, quedándose en 415,60 euros, sin llegar a las pretensiones iniciales del SIMPA, pero suponiendo una rebaja considerable de la penalización a quienes compaginan sanidad pública y privada. "Es algo histórico y lo que queremos ahora es que los compañeros que están en la sanidad privada sepan que si pasan a la pública no van a tener un perjuicio importante", explicó Vidal, al tiempo que añadía que necesitan "a todos en la sanidad pública para poder sacarla adelante".

Atención Primaria

Los médicos de atención Primaria también se ven beneficiados con este acuerdo. Por un lado, el Principado se ha comprometido a retribuirles las dietas cuando la jornada se exceda más de siete o doce horas (comida o comida y cena). Así como evitar que usen sus coches para hacer atenciones a domicilio. "Un médico no está obligado a tener carnet de conducir ni vehículo personal", denunció el SIMPA. Y por otro, la Administración buscará reducir la carga burocrática y los trámites cotidianos (como la renovación de recetas electrónicas o bajas médicas) para acortar el número de pacientes diarios. Para poder llevarlo a cabo, el Principado "formará a personal administrativo para que puedan dar respuesta a este tipo de trámites", tal y como explicó el gerente del SESPA. "Este punto es importante porque las listas muchas veces se saturaban con burocracia", comentó Vidal.

De esta forma, los médicos asturianos ponen fin a la huelga en lo relativo a medidas dependientes del Principado. Queda aparte sus reivindicaciones estatales, que pasan por conseguir un estatuto propio y que no los engloben en un estatuto general de todos los profesionales sanitarios. "Necesitábamos tener atadas cuestiones autonómicas para tratar de paliar los efectos que pudiese tener una huelga nacional", explicó la consejera Concepción Saavedra. "Con esta firma nos estamos adelantando al estatuto que elabore el Ministerio para ir ganando tiempo en su implementación", celebró el SIMPA tras la firma.