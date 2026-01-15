"Innecesaria" y "sin sentido": así ve la patronal de Asturias la tasa turística que quiere aplicar el Gobierno

No a la tasa turística en Asturias. Es el mensaje de la patronal hostelera y hotelera regional, Otea, quien se prepara para dar la batalla contra la iniciativa del Gobierno regional (PSOE e IU), que «en semanas» empezará a trabajar para la implantación del cobro.

Así lo avanzó la vicepresidenta del Principado y encargada de la gestión del turismo, Gimena Llamedo, tras reunirse el martes con el nuevo presidente de Otea, Javier Martínez. Ambas partes presumen de una relación cordial marcada por la colaboración en los últimos años. «Y así seguirá, porque tiene que ser así por el bien de todos», asegura Martínez, pese a que la determinación del Gobierno regional de aplicar la tasa turística amenaza con amargar esa luna de miel.

«Una cosa es que aceptemos que tienen que hacerlo, pero otra compartirlo. Y en este sentido estamos en desacuerdo como transmití», asegura el Presidente de Otea, si bien el espinoso asunto no estuvo en el «orden del día» del encuentro, que fue una especie de «toma de contacto» de Llamedo y la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, con la nueva directiva de la patronal.

Martínez abunda en lo que han venido señalando en los últimos meses los empresarios del sector en Asturias después de conocer las intenciones del ejecutivo: «Es un cobro que restará competitividad al sector, que ya paga bastante en impuestos. Tan solo el dinero que genera el turismo daría para cubrir el gasto en educación infantil, primaria y secundaria en la región».

No es la socialista Gimena Llamedo el blanco de las críticas de Otea, sino los socios de gobierno, IU, y también la diputada Covadonga Tomé. Los dos últimos defienden el cobro y han llevado al PSOE a apurar su implantación a cambio de aprobar los presupuestos de este año. «Entendemos que se han visto obligados. Tienen que pactar para sacar adelante los presupuestos», opina Martínez.

Largo plazo

Esa tranquilidad que exhibe Otea tras reunirse con la vicepresidenta estriba también en que asumen que, de aplicarse en Asturias la tasa, será a muy largo plazo. De hecho, todo lo que se conoce sobre ese recargo es muy poco y muy inconcreto: en principio se ha hablado de que será voluntario y de carácter municipal, es decir, se aplicará en los concejos que así lo soliciten. A partir de ahí todo está en el aire y la determinación de la Vicepresidenta asturiana es iniciar el trabajo con reuniones para escuchar a todas las partes implicadas.

«No vemos al Ayuntamiento de Mieres solicitando la tasa turística, la verdad. ¿Y Llanes? Vale, puede tener un problema puntual en agosto. Pero no hay justificación para cobra la tasa el resto del año. Aparte que en Otea tenemos claro que en el Principado no se dan las condiciones de masificación que exhiben los que la quieren. En absoluto», defiende Javier Martínez.

Según los cálculos de la patronal, la ocupación media anual en Asturias ronda el 50%. Una cifra que cae al 25 si se habla del turismo rural. «La tasa solo perjudicará al sector, ahora no tiene sentido», insiste el líder de la patronal.

Rechazo

Lo cierto es que poco entusiasmo ha generado el cobro de la tasa más allá del Gobierno regional. La Mesa de Turismo de FADE también han mostrado su oposición y muchos alcaldes, incluso de concejos con una alta presión turístico, han expresado sus dudas de que una tasa pueda ayudarles.

Los alcaldes de los municipios más asfixiados por el crecimiento de visitantes en verano reclaman fondos para reforzar los servicios (basura, agua, limpieza), si bien no concretan ni exigen una determinada fórmula para lograr una mejor atención