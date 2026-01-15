Innovación asturiana para optimizar la producción de carne avícola

El Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar y la empresa Aves Nobles y Derivados han participado en el proyecto europeo "ZeroW" dedicado a la cadena de valor de la carne avícola. El objetivo fue reducir el desperdicio alimentario mediante una herramienta basada en datos destinada a optimizar la línea de producción avícola de la marca Aldelís. El trabajo se apoyó en la tecnología de Infrarrojo Cercano (NIR), un ámbito que conoce Asincar.

La herramienta creada permite analizar la calidad de los productos avícolas directamente en la línea de producción, en tiempo real y de forma rápida, sin necesidad de preparar previamente las muestras, lo que implica un ahorro de tiempo y coste para las empresas y ayuda a trabajar de manera más eficiente.

También se actuó sobre los equipos de descongelación, desarrollando un sistema de alerta que detecta posibles problemas durante el proceso. De este modo, el productor puede actuar de forma inmediata y más precisa, evitando errores, reduciendo el desperdicio de alimentos y optimizando el uso de los recursos.

El proyecto ZeroW tenía como objetivo "desarrollar soluciones realistas para lograr una reducción significativa del desperdicio alimentario, abordando toda la cadena de valor y garantizando la sostenibilidad ambiental, económica y social".

Su período de ejecución fue de enero 2022 a diciembre 2025 y reunió a 46 socios de 17 países. "ZeroW" formó parte del programa Horizonte 2020, dentro de la convocatoria "Green Deal" (Pacto Verde) y dispuso de un presupuesto total cercano a los 13 millones de euros.