¿Toda la izquierda del PSOE en Asturias en una candidatura única en 2027? Somos, la marca de Covadonga Tomé, da el primer paso

La organización que respalda a la diputada convoca a un acto público para lanzar ya las conversaciones, y llama a "concejales, exconcejales y exdiputados" a respaldarlo

Covadonga Tomé

Covadonga Tomé / Irma Collín

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

Una de las incógnitas de cara a las elecciones autonómicas de 2027 está en los movimientos que hará la izquierda del PSOE con el objetivo de conformar una candidatura única. Es un planteamiento que ya ha expresado en varias ocasiones el coordinador de IU, Ovidio Zapico, quien en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA ya señaló que, a su juicio, debería ser su partido el principal impulsor. Sin embargo, Somos, la marca que rodea a la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, ha decidido ya dar el primer paso oficial.

La organización decidió este miércoles iniciar conversaciones para conformar una candidatura unitaria de "la izquierda alternativa" con la mirada puesta en las elecciones autonómicas de 2027. La propuesta partió, unánime, del Consejo Político de Somos y ya se han iniciado contactos para arropar el anuncio.

La previsión es que el paso se haga oficial este sábado, con una rueda de prensa en la oficina parlamentaria de Somos, situada en Oviedo. El objetivo será activar las conversaciones y negociaciones de cara a conformar esa propuesta. El acto quiere contar con cargos institucionales vinculados al movimiento, aunque no lo hayan hecho con las siglas de Somos, pero que se sientan ahora próximos al ideario. El llamamiento interno convoca a "concejales, exconcejales y exdiputados de la Junta General". También se busca la presencia de personas del colectivo.

El movimiento de Covadonga Tomé y su entorno calienta motores en la izquierda de cara a la próxima cita electoral y anticipa un largo proceso, dadas las diferencias existentes entre los distintos colectivos de la izquierda; no solo con Izquierda Unida sino también con Podemos, las siglas con las que concurrió Tomé a los comicios de 2023.

