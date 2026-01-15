El mayor control saca del mercado 658 plazas de pisos turísticos en Oviedo y Gijón

La oferta de viviendas turísticas en Oviedo y Gijón, las grandes ciudades de Asturias, se ha recortado en más de 600 plazas de alojamiento en el último año coincidiendo con un incremento de los controles y de la puesta en marcha del registro obligatorio, necesario para publicitarse en las plataformas de internet, el escaparate del sector.

Exceltur, la asociación que agrupa a las principales compañías del sector hotelero, presentó esta semana su balance de 2025, que incluye una radiografía de la evolución de las viviendas de uso turístico e n las principales ciudades españolas. Oviedo y Gijón figuran entre las ciudades donde se ha registrado un mayor recorte de la oferta. En el caso de Oviedo se ha pasado de 3.639 plazas en viviendas turísticas en 2024 a 3.478, lo que supone un descenso del 11,1%. Y en el caso de Gijón el recorte es mayor, del 14,7%, al pasar de 6.633 plazas a 6.136. En total salieron del mercado 658 plazas.

Las tasas de descenso en las ciudades asturianas fueron muy superiores a la tasa media de recorte registrada en el conjunto de las 26 principales ciudades españolas, que fue del 4,1%.

El informe de Exceltur sitúa a Oviedo y Gijón entre las ciudades españolas en las que "se empiezan a notar sus crecientes esfuerzos para acotar el crecimiento de las viviendas turísticas y adecuar su nivel a un mayor equilibrio con el mantenimiento del acceso a la vivienda en los centros de las ciudades para sus residentes". La asociación considera clave la combinación de ordenación urbanística, medios humanos y técnicos de control y concienciación ciudadana para ajustar la oferta de viviendas de uso turístico.