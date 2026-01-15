Mercosur y la "traición" al campo: por qué la ternera asturiana sale perjudicada por el nuevo orden mundial

Menos mantequilla y más armas. Así se puede resumir la nueva etapa en la que entra la Unión Europea (UE) a tenor de sus últimos movimientos en medio de un cambiante e inestable orden mundial. Toca rearmarse y asegurar la defensa propia, y para ello se necesitan fondos que la presidenta Ursula von der Leyen está dispuesta a sacar, como se dice, de debajo de las piedras: más bien de las arcas que hasta ahora iban destinadas a agricultores y ganaderos.

En un tablero que cada dos por tres salta por los aires con los caprichos de Donald Trump, en el que China gana posiciones como gigante económico y Rusia no cede en Ucrania, la vieja Europa acaba de dar el golpe con el acuerdo con Mercosur, el mercado común que engloba que cuatro grandes países sudamericanos. Y a él no va a renunciar, por mucho que los tractores colapsen las autopistas del continente o, como será el caso este viernes 16 de enero, el centro de la capital de Asturias.

En Bruselas confían en que el temporal calme poco a poco, a lo que deberán contribuir los estados miembros con ayudas o medidas que contenten y calmen a su sector primario (el presidente Salvador Illa ya ha logrado que los payeses catalanes levanten sus barricadas con un puñado de promesas), que en el caso asturiano ha logrado unir en su descontento a todos los partidos políticos a izquierda y derecha –y no es fácil– en su apoyo (todos estarán en la movilización) y en las críticas a Mercosur.

Sin marcha atrás

Europa no va renunciar a Mercosur por cuestiones políticas, porque necesita transmitir una imagen de fuerza y capacidad negociadora internacionales. No renunciará porque es, además, un acuerdo económico muy importante. Si se atiende a las protestas de las últimas semanas, no todo el sector primario ha puesto el grito en el cielo por el acuerdo con Mercosur, ya que el vino o el aceite están, por ejemplo, expectantes por los beneficios que puedan lograr con las ventas sin aranceles a esos países. Sin olvidar a la industria automovilística, farmacéutica o química, que también tiene grandes expectativas de negocio.

Qué supone el tratado

Lleva un cuarto de siglo gestándose y se prevé firmar este sábado 17 de enero en Asunción (Paraguay). Alumbrará la mayor zona libre de comercio del planeta (cerca de mil millones de potenciales consumidores). Supone un acceso sin aranceles desde Europa a un bloque en expansión –Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil– que se traduce en un ahorro potencial de hasta 4.000 millones de euros anuales para las compañías europeas, gracias a la eliminación de barreras comerciales y la simplificación de procesos.

Lo que molesta en el campo

Los agricultores y ganaderos, incluidos los asturianos, han puesto el grito en el cielo porque tendrán que competir con colegas al otro lado del Atlántico sometidos a unas exigencias mucho menores en controles de calidad, sanitarios y otros, lo que les facilita y ahorra costes de producción, lo que les lleva a comercializar sus productos mucho más baratos que los que se producen aquí. Según un ganadero asturiano, un kilo de ternera de Mercosur costará al consumidor la mitad o incluso menos que la carne regional. ¿La consecuencia según ellos? Los asturianos dejarán de vender o venderán menos, las explotaciones dejarán de ser rentables y esto se traducirá en cierres.

Productos afectados

La carne es el producto más perjudicado en Asturias, aunque la miel y la faba también tendrán que competir con lo que llegue del otro lado del Atlántico: producciones más amplias y, por tanto, más baratas para el consumidor.

Europa renuncia a su soberanía alimentaria

Es el mantra que repiten las organizaciones agrarias, que ven cómo Bruselas usa a sus agricultores como moneda de cambio: hace sacrificios en su sector en aras de dar una imagen de fuerza a nivel mundial y en beneficio de otros sectores económicos como la industria. En esta deriva, sostiene el colectivo agroganadero, Europa ha renunciado a garantizar el abastecimiento propio de alimentos básico, algo que ahora queda en manos de terceros, no solo como hasta ahora con acuerdos bilaterales con terceros países como Ucrania o Marruecos, sino también con el todopoderoso Mercosur.

Recortes de la PAC

Aunque la Comisión Europea lleva meses en campaña para disfrazarlo, lo cierto es que habrá recortes –la magnitud está por ver aún– en los fondos destinados en el próximo presupuesto a la Política Agraria Común (PAC), que ha regado e inyectado históricamente miles de millones de euros en los campos y las granjas del Viejo Continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el peligro de sufrir la carestía de alimentos básicos llevó a los dirigentes a asegurar que los ciudadanos los tuvieran a través de incentivar un sector agroganadero viable. Ahora la decisión pasa por quitar de la PAC para poner en defensa.

El viejo desencuentro de Bruselas y el campo

Europa necesita rearmarse y el dinero saldrá a costa, en parte, de un sector primario que lleva años viéndolas venir y enfrentado a los "cerebros" de Bruselas, con los que no se entiende y a los que reprocha asfixiarlo con normativas imposibles y burocracia. No hay buena sintonía entre la UE y los profesionales del campo europeo desde hace unos cuantos años.