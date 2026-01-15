Miles de empleos perdidos y cierre de explotaciones: las consecuencias del pacto con Mercosur en el sector cárnico asturiano, según la industria

Tras el cierre de filas de todos los partidos presentes en el parlamento asturiano con los ganaderos y agricultores asturianos, que este viernes se manifestarán en Oviedo por el acuerdo entre la UE y Mercosur, ahora ha llegado el de la industria. La Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias, Asincar, ha mostrado su apoyo al sector y ha expresado su «profunda preocupación» ante la inminente firma del acuerdo.

Según advierte Eduardo Pérez, presidente de la asociación, el sector cárnico europeo «no puede competir en igualdad con producciones que operan fuera de los estándares comunitarios, una situación que, de no corregirse, podría traducirse en el cierre de explotaciones e industrias y en la pérdida de miles de empleos».

De esto vienen advirtiendo en las últimas semanas las organizaciones agrarias, movilizadas no solo en Asturias, sino en el resto de España y toda Europa contra el acuerdo. En la región URA, COAG, ASAJA y USAGA han convocado la movilización mañana viernes, al mediodía.

Competencia desleal

Asincar teme las consecuencias de esta «competencia desleal» que se generará entre los productores sudamericanos y los europeos, entre los que figuran los asturianos. La asociación avisa de que el acuerdo facilitará «la entrada masiva de productos cárnicos procedentes de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, cuyos sistemas de producción presentan costes significativamente inferiores y están sujetos a normativas mucho menos exigentes en ámbitos clave como el bienestar animal, la seguridad alimentaria, el uso de fitosanitarios y la sostenibilidad medioambiental, entre otros».

El sector cárnico asturiano es hoy por hoy el mayor perjudicado una vez que se empiece a aplicar el acuerdo. Pero en la Consejería de Medio Rural y los propios profesionales han advertido también de daños a la faba o a la miel.

Por todo ello, Asincar ha instado a las administraciones públicas españolas y europeas «a revisar el acuerdo, introducir cláusulas de salvaguarda efectivas y garantizar que cualquier producto importado cumpla los mismos estándares sanitarios, medioambientales y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos».

Según recuerdan en la asociación, solo el sector cárnico en Asturias da empleo a 832 personas y alcanza una cartera de negocio anual de 118,70 millones de euros.