La Ministra Montero habla para LA NUEVA ESPAÑA de la financiación autonómica: "Con Asturias, bien; están dispuestos a dialogar"

"Con Asturias, bien. Quieren incorporar elementos nuevos y están dispuestos a dialogar". La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), resumió con esta frase, en un aparte con LA NUEVA ESPAÑA tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la situación en la que queda el Principado respecto al modelo de financiación autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Pero la posibilidad de dialogar de Asturias, frente a la postura de rechazo total de la mayoría de comunidades gobernadas por el PP (también Baleares se abrió a discutir la propuesta) no significa un cambio de actitud para el gobierno regional.

El Principado mantiene su rechazo al modelo presentado, defiende las exigencias que establece el acuerdo con los partidos en la Junta y el pacto firmado con otras comunidades. Eso sí, valora que la Ministra se haya mostrado dispuesta a hacer cambios y discutir, e incluso introducir más recursos, dentro de un margen.

Montero presentó ayer en Madrid este nuevo sistema a las comunidades autónomas, en una de las dependencias del Ministerio de Hacienda, en el paseo de la Castellana. El Gobierno central se fue de la cita como llegó: con el único apoyo garantizado de la Generalitat de Cataluña, donde gobierna el socialista Salvador Illa. El resto de las comunidades, con mayor o menor dureza, se mostró en contra de un sistema que prevé inyectar 21.000 millones de euros adicionales —248 para Asturias— pero que beneficia sobre todo a las regiones del Mediterráneo, según los expertos consultados.

En el Consejo de ayer no hubo votación. La habrá en una sesión posterior, aunque el Gobierno cuenta con aprobar su propuesta, al solo necesitar un voto favorable y tener atado el de Cataluña. El sistema debería aprobarse luego mediante una ley en el Congreso. Ahí el Ejecutivo no tiene garantizados los votos. Montero pretende aprobar la ley este año para que entre en vigor en 2027.

Los territorios gobernados por el PP —11 comunidades autónomas—, rechazaron el modelo de Montero. Castilla-La Mancha, liderada por el socialista Emiliano García-Page, abiertamente enfrentado a Pedro Sánchez, habló directamente de "chantaje independentista". Asturias, la otra comunidad donde gobierna el PSOE, con Adrián Barbón, mostró su desacuerdo con la reforma que se pretende acometer, ya avanzado en los últimos días, pero evitó el choque frontal con Montero y valoró "positivamente", según palabras de la vicepresidenta Gimena Llamedo, la actitud de la Ministra.

Llamedo se refirió a que Montero, pese a defender el modelo a capa y espada y a criticar al PP por su rechazo, se abrió durante la reunión a introducir cambios planteados por las comunidades autónomas. "No se trata de un punto final, sino de un punto de partida", aseguró la Ministra en el encuentro a puerta cerrada. Ahora se abrirá un espacio de negociación entre el Gobierno y las comunidades para "discutir, analizar y mejorar el nuevo modelo de financiación", según Hacienda. En esos encuentros es previsible que el Ministerio traslade todos los detalles del sistema y que el Gobierno acuda "para escuchar y negociar", abriendo así la puerta a cambios. De ahí la frase de Montero sobre Asturias —"quieren incorporar elementos nuevos"—, en referencia a que el Principado intentará hacer valer sus intereses en la negociación y que varios parámetros, como el envejecimiento o el coste real de los servicios, tengan más peso y sean incorporados en un hipotético nuevo modelo, "si lo hubiese", aseguró Llamedo.

Rechazo a las formas

Gimena Llamedo, que acudió en lugar del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez (que no asistió por un viaje personal ya programado con anterioridad), había advertido antes de la reunión de que al Principado no le habían gustado "las formas" del Gobierno respecto a este modelo, y expresó su rechazo a un "contrato de un plato precocinado".

Lo reiteró durante su intervención en el CPFF. "Hemos trasladado con claridad que no nos gustaron las formas de la presentación de este modelo", señaló Llamedo, aunque añadió que "la Ministra ha trasladado que ahora se abre un proceso de negociación". "Si esto es así, lo valoramos positivamente, sin que ello reste que no nos haya gustado cómo se hizo hasta ahora", concluyó. Llamedo pidió además más información sobre el fondo de cambio climático, que beneficia especialmente a las regiones del Mediterráneo, y recordó los incendios que asolaron Asturias el pasado verano, causados también en parte por este fenómeno. Llamedo insistió asimismo en la necesidad de que en el reparto no tenga tanto peso la capacidad fiscal de los territorios y sí el coste real de los servicios públicos, además de factores como el envejecimiento o la orografía. Llamedo consideró, eso sí, "positivo" el Fondo de Compensación Interterritorial anunciado por la Ministra.

Reunión con los partidos en la Junta

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, anunció ayer tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la próxima semana convocará a los grupos parlamentarios de la Junta General, a excepción de Vox, "para compartir la información disponible sobre la propuesta de Hacienda", respecto a financiación autonómica. El Principado espera tener más datos concretos de la propuesta. Los criterios que defiende Asturias de cara a la definición de un nuevo modelo están fijados en dos documentos: el acuerdo suscrito por todos los grupos de la Junta, a excepción de Vox, y la Declaración de Santiago, firmada por ocho gobiernos autonómicos. Llamedo volvió a reivindicar "la vigencia y la validez de ambos textos". Mar Salgado, directora general de Presupuestos del Principado, estuvo ayer en la reunión. También acudió Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. n