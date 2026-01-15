Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
El Aeropuerto carece del servicio de ambulancia permanente desde el pasado mes de mayo, y ahora las emergencias sanitarias se atienden desde Avilés
Una persona falleció este jueves a primera hora en el Aeropuerto de Asturias tras sufrir una indisposoción en un avión, posiblemente un infarto. El afectado fue atendido inicialmente por otra pasajera del vuelo, que le practicó las maniobras de reanimación cardiovascular.
Posteriormente acudieron los integrantes de una UVI móvil dsplazada, que le realizaron un ciclo de RCP, aunque no pudieron reanimar al afectado, quien falleció.
Los pasajeros presenciaron vivieron momentos de angustia durante las maniobras de reanimación y quedaron muy afectados por lo que estaban observando. El cuerpo sin vida del pasajero fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para terminar de concretar la causa del deceso.
Polémica con la ambulancia del aeropuerto
La decisión de Aena de eliminar la ambulancia permanente en el Aeropuerto de Asturias generó el año pasado una gran polémica, que llegó incluso al Senado. Partidos políticos y sindicatos exigieron que se mantuviese el servicio.
Desde el pasado mes de mayo, si ocurre cualquier emergencia tiene que acudir la ambulancia del Hospital San Agustín, mermando la cobertura al resto del área sanitaria. Y eso ya ha ocurrido en más de una ocasión.
