"La orilla rusa", próxima parada de la Orquesta Sinfónica del Principado

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) retoma su actividad de abono este viernes mediante un concierto titulado "La orilla rusa" que se celebrará, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La velada, realizada en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, incluye dos obras del gran repertorio sinfónico: el "Concierto para piano número 3 en re menor" op. 30 de Serguéi Rachmaninov y la "Sinfonía número 15", op. 141 de Dmitri Shostakóvich, compositor del que se conmemora el 120 aniversario de su nacimiento.

En la primera parte, Federico Colli será quien centre todas las miradas para enfrentar el virtuosismo que vertebra cada uno de los tres movimientos del concierto de Rachmaninov. Colli, que sustituye a Behzod Abduraimov -pianista inicialmente previsto que se ha visto en la obligación de cancelar su compromiso por motivos médicos-, es una de las figuras más destacadas del panorama pianístico actual, reconocido por su profunda musicalidad y por sus interpretaciones en algunas de las salas y festivales internacionales más importantes del panorama mundial.

La segunda parte, tras la pausa, quedará íntegramente dedicada a la sinfonía de Shostakóvich, todo un testamento musical y un recuerdo a la guerra, con alusiones al tema bélico de la sinfonía “Leningrado” y citas wagnerianas que simbolizan un hermoso gesto de reconciliación. Nuno Coelho, director artístico y musical de la OSPA, será el encargado de conducir a la sinfónica asturiana durante esta primera cita del año 2026 por un repertorio tan exigente como intenso y atractivo. El propio Coelho mantendrá un encuentro con el público, a las 19:15 horas, en la sala de conferencias número 1 de la tercera planta del Auditorio, donde desgranará algunas de las particularidades de este programa.

Para esta quinta cita musical de la temporada, de prácticamente dos horas de duración (pausa incluida), las entradas se pueden adquirir, al precio de 24 euros (patio de butacas) y 21 euros (anfiteatro) en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe, de 09:30 a 14:00 horas y el mismo día del concierto, de 17:00 a 20:00 horas o en la página web de venta de entradas de la orquesta: ospa.koobin.com .