Pacientes en los boxes a la espera de una cama: la saturación por la gripe llega al HUCA

El azote de la epidemia gripal y de las infecciones respiratorias ha provocado una escena que no se veía desde hace años: el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) saturado y con pacientes en los boxes del servicio de Urgencias durante largas horas, esperando que quede libre alguna cama.

Según ha podido saber este periódico, estas situaciones se han repetido en los últimos días, en los que también se ha registrado una intensa presión sobre las unidades de cuidados intensivos (UCI) del complejo sanitario ovetense.

El lleno total del HUCA se suma al que sufre desde hace tiempo el Hospital de Cabueñes, de Gijón, en lo que los profesionales del centro sanitario gijonés definen como "la peor ola de gripe en muchos años". Este periódico informó días atrás de la elevada mortalidad que se ha observado en Asturias en todo el pasado mes de diciembre y lo que va de enero, con cifras que no se alcanzaban desde el invierno 2020-21 como consecuencia de la pandemia de covid-19. Entre los posibles motivos de los incrementos de esta temporada, uno destacable es el predominio del virus gripal A/H3N2, que suele originar una mayor proporción de casos graves y de mortalidad. El impacto de la epidemia gripal persiste, aunque se da por hecho que el pico ya ha pasado.

La Consejería de Salud comunicó ayer que la vacuna de la gripe protege ya en Asturias al 58 por ciento de la población mayor de 64 años. En las trece semanas desde el inicio de la campaña, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha vacunado a 173.524 personas en este grupo de edad, uno de los que pueden sufrir complicaciones más graves en caso de contagio del virus. En total, se han administrado 267.129 dosis de la profilaxis, con lo que se supera en más de 10.000 los resultados globales de la campaña de vacunación 2024-25.