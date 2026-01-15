La polémica sin fin del alcalde de Bimenes, de nuevo ante el juez: la madre de Luis Miguel, una bandera desaparecida, pagos con chorizos y denuncias por enfrentamientos

Disputas de trazo grueso en las redes sociales, pagos en embutidos a la Fundación de la Sidra para financiar el Museo de Nava y, finalmente, acusaciones y causas judiciales por insultos o agresiones. La denuncia por un delito leve de maltrato de obra y coacciones, tras un altercado en su despacho oficial con una vecina a la que habría amenazado con "tirar" la casa de su madre y a la que él también ha denunciado, supone el último episodio de la variada serie de polémicas que ha venido protagonizando Aitor García Corte (Gijón, 1980) durante una trayectoria como alcalde de Bimenes que se inició en 2015, tras jurar el cargo por "imperativo legal" como candidato del Partíu Asturianista (PAS). El juicio por este último enfrentamiento se suspendió este jueves en Pola de Siero y está a la espera de nueva fecha.

Recién elegido, el regidor no tardaría en ser noticia regional, aunque por motivos que nada tienen que ver con los últimos casos en los que se ha visto involucrado. Fue por oficiar bodas poco convencionales, en las que no dudaba a la hora de tomar parte en las coreografías de los novios o pegarse un cartel de Superman en la camisa. En 2016, y con el Museo de la Sidra de Nava inmerso en una crisis que a punto estuvo de conducirle al cierre, el gobierno de García decidió pagar 300 euros de su aportación anual a este equipamiento en chorizos y morcillas adquiridos a elaboradores del concejo yerbatu. "Así se benefician nuestras empresas", proclamó.

La polémica de Luis Miguel

La siguiente polémica protagonizada por García, único alcalde asturianista en la reigón, cruzó el charco. En septiembre de 2018, el regidor se enzarzó en una agria discusión a través de las redes sociales con varias espectadoras de un programa de la televisión argentina en el que se trató el caso de Honorina Montes, la vecina de Bimenes a la que una youtuber había identificado como la desaparecida madre del cantante Luis Miguel. En la refriega no faltaron palabras gruesas por parte del alcalde yerbatu. "Cómeme el...", llegó a espetar a una tertuliana, a la que tildó de "cotorra". En 2019 lograba revalidar el cargo con una mayoría absoluta que amplió en 2023. Asturianistes por Bimenes, su marca electoral, sumó siete de los nueve ediles de la Corporación.

La primera disputa judicial relacionada con su cargo de la que hay constancia se remonta a 2019. García Corte denunció por injurias, calumnias e incitación al odio a Ignacio Blanco, entonces diputado regional de Vox, a cuenta de unos comentarios publicados en las redes sociales por la ausencia de la bandera de España en el Ayuntamiento de Bimenes, algo que el regidor achacó a un robo y no a una decisión política. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) decidió el archivo de la causa.

En 2023, durante el Pleno para su investidura como alcalde, Aitor García protagonizó un altercado con César González, integrante de la ejecutiva de la Agrupación Socialista de Oviedo. Según testigos, el regidor habría intentado agredir, llegando a golpear en un hombro a González, presente en el Pleno por su amistad con el único edil del PSOE en Bimenes, Jairo Ordiales.

Al año siguiente, en octubre de 2024, García fue denunciado ante la Guardia Civil por una presunta agresión al portavoz de IU en el Ayuntamiento de Noreña, Francisco Javier Ardura. El enfrentamiento se produjo justo antes del funeral oficiado en la villa condal por la hermana de la alcaldesa del municipio, Amparo Antuña, amiga personal del regidor yerbatu, cuando este se habría dirigido al edil de IU para advertirle de que no era bien recibido por la familia de la fallecida. Ardura no presentó parte médico y los efectivos de la Policía Local presentes ni se percataron de lo sucedido. El Alcalde resultó absuelto por falta de pruebas.

No ha sido el único encontronazo del alcalde de Bimenes con los ediles de IU de Noreña, que le denunciaron de nuevo el pasado junio por las "amenazas e intimidaciones" que les habría lanzado en un Pleno. El regidor yerbatu había irrumpido en una sesión de la Corporación de la villa condal, visiblemente alterado, para afear a gritos a los concejales de la coalición de izquierdas la causa judicial por el altercado del funeral de la hermana de Amparo Antuña, de la que salió absuelto, y exigir dimisiones por ello. "Con todos los tarados que hay en España y fueron a dar conmigo", llegó a gritar.

Ahora le toca sentarse de nuevo en el banquillo por su enfrentamiento con la vecina de Bimenes, en una causa con denuncias cruzadas, puesto que Aitor García asegura que fue ella la que le insultó y que tuvo que llamar a la Guardia Civil por ello.