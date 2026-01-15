La posición de Asturias sobre el modelo de financiación pactado con ERC que quiere instaurar Sánchez: "Actitud crítica, pero también constructiva"

"Con actitud crítica, pero también constructiva". Esa es la actitud del Gobierno regional de Adrián Barbón tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer en Madrid, en el que la ministra María Jesús Montero presentó a las comunidades el nuevo modelo de financiación pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Gimena Llamedo, vicepresidenta, representó al Principado en la cita y aseguró valorar de forma "positiva" la actitud de Montero, que empezará ahora una ronda de contactos con las comunidades que podría llevar a cambios en el modelo. Asturias espera ahora poder introducir nuevos parámetros de cara a la financiación.

En cualquier caso, el Principado mantiene la crítica sobre lo que se sabe del modelo actual. "Valoramos que se abra una negociación y que haya diálogo. Ayer se veían posturas contrarias y pedimos más datos", indicó este jueves Llamedo en Radio Nacional. La Vicepresidenta, además, dijo que sería "imprudente" valorar uno u otro modelo, en referencia a que Hacienda dijo que acogerse al nuevo, si se aprueba, sería voluntario, de tal modo que habría regiones que podrían optar por el anterior.

La Ministra, sobre Asturias

"Con Asturias, bien. Quieren incorporar elementos nuevos y están dispuestos a dialogar". La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), resumió con esta frase, en un aparte con LA NUEVA ESPAÑA tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) , la situación en la que queda el Principado respecto al modelo de financiación autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Pero la posibilidad de dialogar de Asturias, frente a la postura de rechazo total de la mayoría de comunidades gobernadas por el PP (también Baleares se abrió a discutir la propuesta) no significa un cambio de actitud para el gobierno regional.

El Principado mantiene su rechazo al modelo presentado, defiende las exigencias que establece el acuerdo con los partidos en la Junta y el pacto firmado con otras comunidades. Eso sí, valora que la Ministra se haya mostrado dispuesta a hacer cambios y discutir, e incluso introducir más recursos, dentro de un margen.

Sin visos de prosperar...de momento

La Ministra presentó el modelo a las comunidades autónomas, pero no había votación alguna prevista. En cualquier caso, el Gobierno cuenta con mayoría suficiente en el órgano, gracias a su propio voto y al de Cataluña.

En el Consejo en el que se debatió la quita de la deuda autonómica, Asturias votó a favor, mientras que las comunidades gobernadas por el PP, mayoría en número, se levantaron de la mesa y se ausentaron de la votación.

El modelo de financiación deberá pasar el visto bueno del Consejo de Polícia Fiscal y Financiera en una reunión posterior, pero eso no significa que entre en vigor. El mismo debe ser validado en el Congreso y, de momento, el Gobierno no tiene los apoyos necesarios en el Parlamento.