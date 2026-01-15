Primeros problemas antes de la tractorada en Asturias contra Mercosur: la Delegación de Gobierno prohíbe parar los vehículos en plaza de España (y la delegada Lastra no recibirá a los ganaderos)

Los ganaderos y agricultores asturianos calientan motores para la protesta, este viernes 16 de enero en Oviedo, contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, al considerar esa gran zona de libre comercio resultante (más de millones de potenciales consumidores para un mercado sin aranceles) dañina para sus intereses.

La idea de URA, COAG, ASAJA y USAGA, las convocantes, es salir a las 11 horas con los tractores que llegarán de todas partes de Asturias desde el campo de La Pixarra. Desde allí bajarán por Fuertes Acevedo y en la avenida de Galicia se unirán con los manifestantes de a pie. Todos iran juntos por Santa Susana hasta la plaza de España, para pararse ante la Delegación de Gobierno.

Y aquí empiezan los problemas. Por un lado, la delegada Adriana Lastra ha transmitido a las organizaciones que no prevé reunirse con sus representantes para escuchar lo que piensan de Mercosur y los motivos de su protesta, además de transmitir sus peticiones al ministro de Agricultura, Luis Planas.

Por otro, este mismo jueves Delegación de Gobierno ha informado a las organizaciones que no podrán detener sus tractores en la plaza de España. Estos deberán llegar desde Santa Susana y continuar la marcha por Santa Teresa, Calvo Sotelo hasta la plaza de Castilla para luego dirigirse a sus lugares de procedencia según el itinerario marcado.

"La permanencia de los vehículos en la plaza podría generar una afectación desproporcionada a los derechos de otros ciudadanos, especialmente respecto al uso normal de la vía pública, la circulación y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. De hecho, la detención de los primeros tractores provocaría el bloqueo de las calles aledañas, por las que acceden los vehículos a la plaza, siendo imprescindible mantener la marcha para evitar la saturación y paralización del tráfico", alegan en la Delegación de Gobierno, que se apoyan además en diversa jurisprudencia.

La comunicación no ha sentado muy bien entre las organizaciones agrarias, ya molestas ante la negativa de Lastra a recibirles. La idea de URA, ASAJA, COAG y USAGA es que sus representantes intervengan en plaza de España. Hacia las dos de la tarde se prevé disolver la protesta.