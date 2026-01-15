El Principado cesa a la gerente de Vipasa dos años después de nombrarla y el PP advierte del "caos absoluto" de la institución

La gerente de la empresa pública de vivienda del Principado (Vipasa), Susana González, ha sido cesada solo dos años después de su contratación, dejando a la institución en un “caos absoluto”, según denunció este jueves el Partido Popular. Este movimiento, detallaron, se realizó “sin ninguna explicación” por parte de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Los diputados regionales José Cuervas-Mons y Susana Fernández afirmaron que el personal de Vipasa está “saturado y no da abasto con las funciones atribuidas”, a las que ahora se suman programas como el “Alquilámoste”. Además de todos los problemas que existen en materia de mantenimiento y convivencia. “Hay humedades, canalones que rebosan, calefacciones que no funcionan… Y los inquilinos llaman a reparaciones y no les contestan, o cuando lo hacen les dan largas”, avisó Fernández, quien añadió que “estas navidades mucha gente lo pasó verdaderamente mal”.

Asimismo, recordaron que en los presupuestos del Principado para este año relativos a Vipasa existe un error contable de siete millones de euros, “que no es menor, no es aislado y no se corrige, sino que se traslada al conjunto de las empresas públicas del Principado”.

“A Zapico se le agota el crédito porque ya hemos pasado más de la mitad de la legislatura autonómica y los resultados en vivienda son más bien escasos o nulos, puro humo, con prácticamente ninguna llave entregada y ninguna nueva vivienda ocupada”, criticaron los diputados populares.

Respecto al cese de la gerente, Cuervas-Mons exigió saber si ha sido “porque su gestión no ha sido correcta, si ha incumplido su contrato, si se va a iniciar un nuevo proceso de contratación y cómo se va a hacer y quién va a dirigir la empresa hasta un nuevo nombramiento”.

En este sentido, anunció que el PP presentará una batería de iniciativas de solicitud de información en relación con las viviendas que gestiona Vipasa, a los procedimientos de desahucio, a la situación y estado del parque de viviendas, a las plazas de garaje que gestiona o al procedimiento de inspección y control de las viviendas.