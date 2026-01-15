Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

El Principado cesa a la gerente de Vipasa dos años después de nombrarla y el PP advierte del "caos absoluto" de la institución

Los diputados José Cuervas-Mons y Susana Fernández advierten que el personal está "saturado y no da abasto", y que existen problemas de mantenimiento y convivencia

Susana Fernández y José Cuervas-Mons durante rueda de prensa.

Susana Fernández y José Cuervas-Mons durante rueda de prensa. / PP

Alicia García-Ovies

Oviedo

La gerente de la empresa pública de vivienda del Principado (Vipasa), Susana González, ha sido cesada solo dos años después de su contratación, dejando a la institución en un “caos absoluto”, según denunció este jueves el Partido Popular. Este movimiento, detallaron, se realizó “sin ninguna explicación” por parte de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Los diputados regionales José Cuervas-Mons y Susana Fernández afirmaron que el personal de Vipasa está “saturado y no da abasto con las funciones atribuidas”, a las que ahora se suman programas como el “Alquilámoste”. Además de todos los problemas que existen en materia de mantenimiento y convivencia. “Hay humedades, canalones que rebosan, calefacciones que no funcionan… Y los inquilinos llaman a reparaciones y no les contestan, o cuando lo hacen les dan largas”, avisó Fernández, quien añadió que “estas navidades mucha gente lo pasó verdaderamente mal”.

Asimismo, recordaron que en los presupuestos del Principado para este año relativos a Vipasa existe un error contable de siete millones de euros, “que no es menor, no es aislado y no se corrige, sino que se traslada al conjunto de las empresas públicas del Principado”.

“A Zapico se le agota el crédito porque ya hemos pasado más de la mitad de la legislatura autonómica y los resultados en vivienda son más bien escasos o nulos, puro humo, con prácticamente ninguna llave entregada y ninguna nueva vivienda ocupada”, criticaron los diputados populares.

Respecto al cese de la gerente, Cuervas-Mons exigió saber si ha sido “porque su gestión no ha sido correcta, si ha incumplido su contrato, si se va a iniciar un nuevo proceso de contratación y cómo se va a hacer y quién va a dirigir la empresa hasta un nuevo nombramiento”.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, anunció que el PP presentará una batería de iniciativas de solicitud de información en relación con las viviendas que gestiona Vipasa, a los procedimientos de desahucio, a la situación y estado del parque de viviendas, a las plazas de garaje que gestiona o al procedimiento de inspección y control de las viviendas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
  2. Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
  3. La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
  4. Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
  5. El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche
  6. Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
  7. La Aemet alerta de la bajada de temperaturas en Asturias: vuelven los valores bajo cero
  8. Tres empresas asturianas, entre las 200 más atractivas para trabajar en España

Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...

Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...

Primeros problemas antes de la tractorada en Asturias contra Mercosur: la Delegación de Gobierno prohíbe parar los vehículos en plaza de España (y la delegada Lastra no recibirá a los ganaderos)

El resumen de un influencer de viajes tras visitar Asturias: "Sidra y fiesta"

El resumen de un influencer de viajes tras visitar Asturias: "Sidra y fiesta"

Santa Bárbara también recurrirá al Supremo los dos grandes contratos de Indra en El Tallerón de Gijón

Santa Bárbara también recurrirá al Supremo los dos grandes contratos de Indra en El Tallerón de Gijón

Del gorrión alpino a los murciélagos para controlar plagas: los proyectos en biodiversidad impulsados por el Principado

Del gorrión alpino a los murciélagos para controlar plagas: los proyectos en biodiversidad impulsados por el Principado

Estos son los productos que más se encarecieron en Asturias en 2025 (y los que más se abarataron)

Estos son los productos que más se encarecieron en Asturias en 2025 (y los que más se abarataron)

Cascadas, playas, bosques y paisajes nevados: los "imanes" con los que Asturias espera cautivar al visitante en FITUR

Cascadas, playas, bosques y paisajes nevados: los "imanes" con los que Asturias espera cautivar al visitante en FITUR

El Principado cesa a la gerente de Vipasa dos años después de nombrarla y el PP advierte del "caos absoluto" de la institución

El Principado cesa a la gerente de Vipasa dos años después de nombrarla y el PP advierte del "caos absoluto" de la institución
Tracking Pixel Contents