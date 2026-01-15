El resumen de un influencer de viajes tras visitar Asturias: "Sidra y fiesta"

"Llevo 3 meses sin beber y voy a romper la racha de cero alcohol en Asturias con sidra". Con esta declaración de intenciones arranca el vídeo de Jorge Casanovas, un influencer de viajes que comparte con sus seguidores sus impresiones sobre los lugares que visita. El objetivo de esta escapada de tres días con amigos era comer y beber. Y lo consiguieron a juzgar por el vídeo del youtuber.

La visita comenzó en Oviedo, con sidra y picoteo en Gascona. Terminaron en una conocida sidrería comiendo cachopo. "Es un diez", dijo tras probar el primer bocado.

El arte de beber sidra

La intención del viaje era beber y el primer escollo con el que se encontraron es que no tenían el escanciador en la mesa para servir sidra al gusto. "En los sitios buenos te la sirven", le aclaró un amigo. Así que tocó llamar al camarero y pedirle una ronda de culines.

"Bebe que se muere", les indicó el trabajador de la sidrería para que tomasen la sidra recién escanciada. "Yo no puedo meter estos sorbos", reconocía el youtuber.

Tras la cena, terminaron de fiesta por la capital: "Bastante ambiente". Amanecieron con resaca y con ganas de comerse una fabada.

De ruta por Asturias

El tercer día de viaje decidieron salir a conocer otros lugares. Empezaron por Cudillero. "Aquí en Asturias todo son sidrerías", comentaban en alusión a que todo les invitaba a beber.

Hicieron parada en Lastres y Luanco para terminar de nuevo en Oviedo, comiendo.

El resumen de la visita del influencer de viajes al Principado da título al vídeo que compartió en su canal de Youtube: "Asturias, sidra y fiesta".