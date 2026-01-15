Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los productos que más se encarecieron en Asturias en 2025 (y los que más se abarataron)

El IPC regional cerró el año en el 2,7%, dos décimas menos que en el conjunto de España

Clientes haciendo la compra en un supermercado. / EPA

Yago González

Oviedo

Los huevos, la carne de vaca, el autobús urbano y el café fueron los productos que más se encarecieron en Asturias en 2025, según el cómputo realizado a partir del índice de precios de consumo (IPC) del mes de diciembre, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el precio de los huevos aumentó un 34,9% a lo largo del año recién concluido; el del vacuno, un 18,4%; el transporte público urbano, un 14,6%; y el café, cacao e infusiones, un 14,4%. Por el contrario, lo que más se abarató fue el aceite (-27,9%), la ropa de mujer (-6,9%), los complementos y arreglos de ropa (-6,9%) y el azúcar (-4,35%).

En el mes de diciembre, el IPC asturiano bajó al 2,7% en tasa interanual, dos décimas menos que el índice a nivel nacional (2,9%). Además, el índice de Asturias es tres décimas inferior al registrado en noviembre y el más bajo desde junio de 2025.

El 2,9% registrado en el conjunto de España supone una bajada de una décima respecto a noviembre, debido al abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos, mientras que la inflación de los alimentos aumentó dos décimas, hasta el 3 %, por el encarecimiento de legumbres y aceites.

