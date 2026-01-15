Treelogic será desde mañana la tercera tecnológica asturiana que cotiza en Bolsa

La compañía ovetense Tree Technology, conocida comercialmente como Treelogic, se convertirá mañana en la tercera tecnológica asturiana que cotiza en Bolsa, junto con Izertis y Seresco. Treelogic protagonizará mañana el tradicional toque de campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid e iniciará la negociación de sus acciones en BME Growth, el mercado diseñado para pymes en crecimiento que buscan expandirse.

Las acciones de Treelogic comenzarán a cotizar bajo el ticker (identificador) TRTK, una vez culminado el proceso de incorporación conforme a la normativa de BME Growth y tras la publicación del documento informativo de incorporación y sus correspondientes adendas.

“La incorporación a BME Growth marca el inicio de una nueva etapa para Treelogic. Es un paso natural dentro de nuestra evolución como compañía tecnológica, que nos permitirá ganar visibilidad, reforzar nuestra estructura corporativa y seguir desarrollando proyectos de alto valor añadido”, señaló Marcelino Cortina, consejero delegado de Treelogic.

Treelogic, con sede en Oviedo, es una compañía tecnológica especializada en big data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías de la salud (eHealth), campo en el que destaca por su "software" de triaje de Urgencias, presente en numerosos hospitales públicos y privados de España. Además, Treelogic cuenta con una sólida actividad en proyectos de I+D.

Treelogic será la sexta empresa asturiana cotizando en Bolsa.Otras tres cotizan en el mercado continuo (Duro Felguera, GAM e Izertis) y otras dos en el BME Growth (Asturiana de Laminados y Seresco).