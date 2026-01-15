¿Cuántos viajes en autobús hubo en Asturias en 2025 ? Hay récord y estas son las líneas más usadas

Asturias alcanzó en 2025 la mayor cifra de uso del transporte público por carretera de su historia, con casi 60 millones de viajes registrados a lo largo del año, según los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). En concreto, se contabilizaron 59.285.855 desplazamientos, lo que supone un aumento del 8,1% respecto a 2024 y confirma la consolidación de este sistema en la movilidad cotidiana de la región, según trasladó el Principado en un comunicado.

Desde el Gobierno del Principado subrayan que estos datos evidencian “la tendencia al alza de este medio de transporte” y refuerzan el cambio hacia “un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y socialmente equitativo”, con el transporte público como eje central de esta estrategia.

El billete único asturiano Conecta, que cuenta con 412.483 usuarios, se ha consolidado como “el eje del sistema”, al concentrar el 64% de las validaciones realizadas durante 2025. Según destaca el Ejecutivo autonómico, los datos “confirman el uso cotidiano de esta tarjeta como una alternativa asentada en la rutina de la ciudadanía”.

¿Qué es exactamente ese billete?

Asturias cuenta ya con un billete único de transporte, la tarjeta Conecta, que por un máximo de 30 euros al mes permite viajar de forma ilimitada en autobús y también en cercanías. La tarjeta Conecta incluye las cercanías ferroviarias, pero le falta por integrar la gratuidad total. Es decir, un viajero puede utilizar hoy este abono para desplazarse en cercanías, pero debe pagar el billete (hasta 30 euros), mientras que con la tarjeta de Renfe el servicio es gratuito. Esa integración es el principal paso pendiente.

El perfil del usuario de Conecta es mayoritariamente femenino y los menores de 30 años representan un tercio de los titulares. En este sentido, el Principado resalta que “los jóvenes de entre 16 y 23 años son usuarios cada vez más recurrentes”, con una media de 26 desplazamientos mensuales abonados mediante este sistema.

Las líneas de autobús con más pasajeros

Por corredores, las líneas interurbanas con mayor demanda fueron las conexiones entre Piedras Blancas y Avilés, con 2,53 millones de viajeros; entre Oviedo y Gijón con 1,66 millones, y entre Villa y Pola de Laviana, con 1,32 millones. En todas ellas, el uso de CONECTA “se sitúa por encima del 80% del total”, según los datos oficiales.

El impacto del sistema se deja sentir también en el ámbito económico y medioambiental. El CTA calcula que “el ahorro anual para los hogares oscila entre los 540 y los 1.080 euros” en comparación con los antiguos abonos, mientras que el aumento del uso del transporte público ha permitido “evitar una media de 164.000 trayectos diarios en vehículo privado”.

Durante 2025, los autobuses de las 51 concesiones administrativas integradas en el consorcio realizaron 828.199 recorridos, que sumaron casi 22,9 millones de kilómetros. A esta oferta se añaden 941 rutas de transporte escolar, que en muchos casos, según destaca el Principado, “funcionan con uso compartido y abierto a toda la población en el medio rural”.

El Gobierno autonómico resalta que el CTA mantuvo en 2025 su política de ampliación y mejora del servicio y que “duplicó su oferta de lanzaderas veraniegas para llegar a espacios naturales y playas”, además de reforzar las rutas estivales a zonas de alta afluencia turística y de poner en marcha “nuevas conexiones con los campus universitarios entre Oviedo y Gijón”.

Esta ampliación de servicios ha ido acompañada de una inversión de 19,3 millones de euros de fondos europeos, destinada a actuaciones que, según el Ejecutivo regional, “impulsan una movilidad más sostenible” mediante la mejora de infraestructuras como áreas de espera, carriles bici y aparcamientos disuasorios en siete concejos asturianos.