Asturias sube siete puestos en el ranking autonómico de donaciones de órganos

Asturias fue, el año pasado, la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de donaciones de órganos en función de su población, sólo por detrás de Cantabria y Navarra. De esta manera, el Principado mejora en siete puestos su posición de 2024 en el ranking autonómico.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el ejercicio pasado fue muy positivo en materia de donación y trasplantes de órganos para Asturias. La cosecha final en la región de 2025 se resume en 65 donaciones multiorgánicas y 84 trasplantes de riñón, 32 de hígado y 8 de corazón. En total, 124 injertos de órganos.

Con estos datos, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se coloca como el tercer hospital de España con mayor actividad en cuanto a donaciones. Únicamente el Virgen de la Arrixaca (Murcia) y el 12 de octubre (Madrid) superaron en donantes al centro sanitario asturiano en 2025.

Según los datos de ámbito nacional que esta mañana ha difundido la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en 2025 se llevaron a cabo en España 6.335 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa media de 129 por millón de habitantes. En donantes, la tasa ha sido de 51,9 por millón de habitantes, sensiblemente inferior a la de Asturias, situada en 64,4 donantes por millón.

Aumento nacional del 50% en poco más de una década

En el acto de presentación, la ministra de Sanidad, Mónica García, junto con la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, subrayó que “en poco más de una década, la actividad de donación y trasplante se incrementó en un 50%”. Y agregó que España, “por segundo año consecutivo, superó los 6.300 trasplantes”.

Por tipo de órgano, se realizaron 3.999 trasplantes renales, 1.276 hepáticos, 556 pulmonares, 390 cardiacos, 103 pancreáticos y 11 intestinales.

Si bien se produjo un descenso en la actividad de trasplante hepático (-5%) y pulmonar (-11%), la de trasplante renal se mantuvo estable con respecto a 2024 y aumentó de forma significativa el número de trasplantes cardiacos (+12%), de páncreas (+6%) y de intestino (+175%). En el caso del trasplante de corazón, el pasado año se registró el mayor número de procedimientos de la historia.

Sin embargo, la ministra destacó que este volumen de trasplantes "fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que supone una tasa de 51,9 p.m.p, una cifra similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico". Esa cifra arroja sitúa a España muy por delante "del resto de países del mundo", señaló la doctora Domínguez-Gil con datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante, que gestiona la ONT como Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud.

A su vez, 408 personas donaron un riñón (402) o parte de su hígado (6) en vida.

La media de donantes diarios el pasado año fue de 8 y la media de trasplantes realizados cada día de 17".

Donantes de edad avanzada

En 2024, Estados Unidos registró 49,7 donantes p.m.p, Italia 30,6, Francia 28,6, Canadá 22,9, Suecia 22,7, Reino Unido 20,4, Australia 19,7, Alemania 11,4 y la Unión Europea en su conjunto 24,2 donantes p.m.p.

A este respecto, la directora general explicó que "en España, el donante es una persona de edad avanzada fallecidos por causas naturales. Por el contrario, en Estados Unidos hay un mayor volumen de personas jóvenes donantes fallecidos por causas evitables como accidentes de tráfico, lesiones por armas de fuego, sobredosis por drogas como la crisis de fentanilo".

En cuanto a España, todos los logros los puso en valor la ministra García, quien insistió en la dificultad de revalidar cada año el puesto de liderazgo que mantiene España a lo largo de más de tres décadas.

"Es importante destacar que, detrás de cada trasplante, hay decenas de profesionales sanitarios coordinados por la ONT que logran que cada procedimiento sea un éxito. Sin olvidar, por supuesto, que este logro es posible gracias a la generosidad de los donantes y sus familias", remarcó.

Comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, Domínguez-Gil destacó la actividad de Cantabria, la primera que supera los 100 donantes por millón de población (103,4), seguida de Navarra, Asturias y País Vasco con 88, 64,4 y 64,3 respectivamente. Además, remarcó la situación de la Comunidad Valenciana y Andalucía con 57,5 y 54,4 donantes p.mp. y en crecimiento destacó Aragón que duplicó la actividad de donación respecto a 2024.

En este sentido, la ministra de Sanidad señaló que en 2025, "el 23% de los trasplantes se realizaron gracias al intercambio de órganos entre comunidades autónomas". El 6,5% de los pacientes fueron trasplantados fuera de su comunidad por necesitar centros de referencia.

Además, anunció las principales líneas de la nueva Estrategia que diseñó la ONT junto a las comunidades autónomas y que busca "que el trasplante de órganos llegue a todos los pacientes que lo necesitan, en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de éxito".

La nueva Estrategia, pendiente de adopción definitiva por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se iniciará este año y se extenderá hasta 2030.