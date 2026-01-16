Barbon promete "lealtad a Asturias" en la negociación por la financiación autonómica, "la más dura que hay"

Sutilmente y con la pericia de quien sabe jugar con los tiempos, Adrián Barbón ha roto este viernes su silencio sobre el debate por el nuevo modelo de financiación autonómica. No ha sido un análisis profundo ni una defensa a ultranza de la posición de su Gobierno, sino una declaración de intenciones (tiempo tendrá para extenderse durante el Pleno extraordinario que ha solicitado el Partido Popular). No, el presidente del Principado ha respondido a quienes le exigen alce la voz con un mensaje simple, pero potente: "La lealtad por Asturias, siempre".

Ha sido en la presentación del nuevo cuadro en recuerdo de Vicente Álvarez Areces, cuando Barbón ha aprovechado la memoria del exmandatario para abordar brevemente la actualidad política. "Aquí una confesión más personal que como presidente del Principado, en algo que nos toca de cerca y que estamos abriendo ahora mismo. Algo que le tocó, además, negociar al presidente Areces en las últimas negociaciones: la reforma de la financiación", ha comenzado diciendo.

"Muchas veces, cuando pienso en aquellas negociaciones que tuvo que afrontar, soy consciente de algo que siempre es difícil", ha continuado. Porque el debate sobre la financiación es "duro, durísimo, posiblemente la negociación política más dura que hayamos afrontado". No obstante, esa negociaicón que se afronta por "el bien de Asturias" tiene que basarse en una premisa fundamental: "Lealtad por Asturias, siempre".

Un mensaje escueto, pero directo que viene a reforzar la postura defendida estos días por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, sobre que el Principado no aceptará ningún acuerdo que perjudique a la región. El Gobierno asturiano confía en que se abra "un tiempo nuevo" de conversaciones en las que se puedan incorporar las necesidades de Asturias al acuerdo. "Si hay negociación, si se cambia el modelo, si se incorporan las cuestiones recogidas en nuestros acuerdos, lo analizaremos en detalle, aseveró ayer la Vicepresidenta.

Defensa a Llamedo

Llamedo ha recibido el apoyo del Presidente regional después de que el líder del PP, Álvaro Queipo, criticase su presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ante la ausencia del consejero de Hacienda. Estas manifestaciones llevaron a la Vicepresidenta a cargar contra el dirigiente popular, animándolo a dejar a un lado su "machismo". "Nada hay más reprochable que un misógino, es decir, una persona que siente desprecio por las mujeres o minusvalora su capacidad política. Y en política, por desgracia, los hay", ha lamentado Barbón en sus redes sociales. Y ha añadido: "Con orgullo, en Asturias tenemos un gobienro paritario y una mujer vicepresidenta".