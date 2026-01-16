Barbon promete "lealtad a Asturias" en la negociación por la financiación autonómica, "la más dura que hay"
El presidente del Principado rompe su silencio y reconoce la dificultad de alcanzar acuerdos, que se afrontan por "el bien de Asturias"
Sutilmente y con la pericia de quien sabe jugar con los tiempos, Adrián Barbón ha roto este viernes su silencio sobre el debate por el nuevo modelo de financiación autonómica. No ha sido un análisis profundo ni una defensa a ultranza de la posición de su Gobierno, sino una declaración de intenciones (tiempo tendrá para extenderse durante el Pleno extraordinario que ha solicitado el Partido Popular). No, el presidente del Principado ha respondido a quienes le exigen alce la voz con un mensaje simple, pero potente: "La lealtad por Asturias, siempre".
Ha sido en la presentación del nuevo cuadro en recuerdo de Vicente Álvarez Areces, cuando Barbón ha aprovechado la memoria del exmandatario para abordar brevemente la actualidad política. "Aquí una confesión más personal que como presidente del Principado, en algo que nos toca de cerca y que estamos abriendo ahora mismo. Algo que le tocó, además, negociar al presidente Areces en las últimas negociaciones: la reforma de la financiación", ha comenzado diciendo.
"Muchas veces, cuando pienso en aquellas negociaciones que tuvo que afrontar, soy consciente de algo que siempre es difícil", ha continuado. Porque el debate sobre la financiación es "duro, durísimo, posiblemente la negociación política más dura que hayamos afrontado". No obstante, esa negociaicón que se afronta por "el bien de Asturias" tiene que basarse en una premisa fundamental: "Lealtad por Asturias, siempre".
Un mensaje escueto, pero directo que viene a reforzar la postura defendida estos días por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, sobre que el Principado no aceptará ningún acuerdo que perjudique a la región. El Gobierno asturiano confía en que se abra "un tiempo nuevo" de conversaciones en las que se puedan incorporar las necesidades de Asturias al acuerdo. "Si hay negociación, si se cambia el modelo, si se incorporan las cuestiones recogidas en nuestros acuerdos, lo analizaremos en detalle, aseveró ayer la Vicepresidenta.
Defensa a Llamedo
Llamedo ha recibido el apoyo del Presidente regional después de que el líder del PP, Álvaro Queipo, criticase su presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ante la ausencia del consejero de Hacienda. Estas manifestaciones llevaron a la Vicepresidenta a cargar contra el dirigiente popular, animándolo a dejar a un lado su "machismo". "Nada hay más reprochable que un misógino, es decir, una persona que siente desprecio por las mujeres o minusvalora su capacidad política. Y en política, por desgracia, los hay", ha lamentado Barbón en sus redes sociales. Y ha añadido: "Con orgullo, en Asturias tenemos un gobienro paritario y una mujer vicepresidenta".
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo