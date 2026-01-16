El campo grita en Asturias contra el pacto entre la UE y Mercosur: “Nos asfixian, nos ahogan”
Cientos de ganaderos y agricultores desfilarán por Oviedo con sus tractores y el respaldo de toda la plana política
Desde toda Asturias han llegado este viernes a Oviedo ganaderos y agricultores para gritar alto y fuerte su rechazo al acuerdo entre la UE con Mercosur. Cientos de personas y decenas de tractores llenos de pancartas con mensajes como “Somos ganaderos, no terroristas” o “el campo lucha, ¿quién lo escucha?” desfilarán este mediodía por Oviedo, entre pitos y sirenas, dispuestos a hacerse oír y también escuchar. Aunque las organizaciones agrarias convocantes -URA, ASAJA, COAG y USAGA- no tienen claro que vayan a ser recibidas por la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a la que quieren explicar su postura y que ésta transmita su malestar al ministro de Agricultura, Luis Planas.
Muchos de los manifestantes durmieron la pasada noche en sus tractores en las cercanías de Oviedo, por cuyo centro han desfilado hasta desembocar en la plaza de España. Allí, los líderes de las organizaciones intervienen para denunciar todos los “ataques” de Mercosur al sector primario asturiano. En líneas generales critican que una vez que entre en vigor el acuerdo -que este sábado firma en Asunción (Paraguay) la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen- se verán obligados a competir con los profesionales al otro lado del charco en inferioridad de condiciones, porque ellos tienen que cumplir menos exigencias, lo que les facilita la producción y también ofrecer precios más bajos.
Los manifestantes han recibido el apoyo de todos los partidos políticos con representación en el parlamento asturiano y del Gobierno regional, encabezado en este caso por el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y distintos miembros de su equipo. Marcos ya ha dicho que “Europa se equivoca al utilizar al sector primario como moneda de cambio” en el acuerdo con Mercosur, muy importante y beneficioso para otros sectores en Europa como el industrial o el farmacéutico.
El sector cárnico asturiano es el mayor perjudicado por tener que competir con una carne que llegará al consumidor a la mitad de precio o más que la de aquí. Pero también profesionales de la miel o los productores de faba temen las consecuencias. Muchos de ellos han acudido este viernes a Oviedo a protestar contra una decisión de la UE “que nos ahoga, nos asfixia y nos aboca al cierre”, aseguran.
