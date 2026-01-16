La concentración en el sector de la elevación en Asturias: el grupo madrileño Fain adquiere la compañía gijonesa Ascensores del Cantábrico
La operación se suma a las compras de las compañías asturianas Abi Elevadores Bimenes y Ati Ascensores por las multinacionales Kone y Otis
El grupo madrileño Fain Ascensores, con presencia en siete países y más de 1.700 empleados, ha adquirido la empresa asturiana Ascensores del Cantábrico, dedicada a la instalación, reparación y mantenimiento de elevadores y con sede en el polígono de Roces, en Gijón.
El grupo Fain tiene en marcha una ambiciosa estrategia de expansión y adquisiciones que le ha llevado a comprar en el último año 12 compañías que han aportado al grupo 168 profesionales y una cartera de mantenimientos de 12.000 equipos de elevación. Entre las empresas adquiridas está Ascensores del Cantábrico, compañía de origen y capital asturiano con una decena de trabajadores y con sede en Gijón. Fain ha pasado a ser su socio único.
Nicolás Mediavilla, presidente del grupo Fain, señaló que "la compañía no crece por crecer, sino para ganar capilaridad y mejorar el servicio técnico y humano en cada zona en la que operamos". Fain ya contaba con una delegación en Asturias, con sede en Gijón, y ahora refuerza su presencia en Asturias.
En el sector de la elevación se está produciendo una fuerte concentración de negocios. Los grandes grupos intentan engordar sus carteras de clientes en el segmento del mantenimiento al intensificarse las inspecciones obligatorias.
Hace un año, la multinacional finesa Kone absorbió la empresa gijonesa Abi Elevadores Bimenes y poco antes la multinacional estadounidense Otis, a través de su filial gallega Enor, adquirió la marca y la división de mantenimiento d e la asturiana Ati Ascensores.
