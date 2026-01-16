Un exconcejal de Degaña declara que informó en 2023 de que se extraía carbón en Cerredo y detectó indicios en 2024

El exconcejal de Foro en Degaña Miguel Ángel Fernández ha declarado ante la comisión parlamentaria que investiga el grave accidente de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores, que advirtió en el Pleno del 29 de abril de 2022 de “actividad de extracción de carbón” en el piso sexto, meses antes de que se produjese un accidente mortal en el que quedó constatado que se producía una explotación irregular de carbon.

Ha considerado que “con más inspecciones” se habría evitado el siniestro mortal de marzo de 2025. Fernández fue edil por Foro hasta el año 2023, y en las siguientes elecciones concurrió con el Partido Popular, pero no obtuvo acta de concejal. Confirmó que está siendo investigado en un procedimiento judicial junto con el Alcalde, el socialista Óscar Ancares, por una cuestión ajena a la actividad de la mina.

Fernández ha relatado que, meses antes del accidente de agosto de 2022, trasladó al alcalde su preocupación por movimientos de tierras y por una “extracción de carbón” en el sexto piso. Ha añadido que solicitó la licencia de explotación y apertura y que, a comienzos de agosto de aquel año, la secretaria-interventora le informó de que estaban “en trámite”. Preguntado por el PP, el exconcejal indicó que en el periodo en que fue edil era “comentado” que en el primer piso se recogía material y en el sexto “se estaba extrayedo carbón”, y defendió que una mayor vigilancia “habría evitado” el siniestro de 2025.

El PSOE subrayó que el acta del citado pleno recoge que la portavocía de Foro “alertó de actividad en la mina y exigió que la empresa pagara impuestos y obtuviera licencias”, pero no aparece la expresión “extracción de carbón”. Los socialistas recordaron, además, que en esas fechas la empresa contaba con autorización para retirada de chatarra y acopios carbonosos. Fernández mantuvo, no obstante, que en el sexto piso “salía un pequeño tractor con volquetes a bascular carbón” y que observó madera para entibación y un compresor en el exterior. Incluso invitó a consultar la grabación del Pleno para corroborar su afirmación.

El exedil afirmó que tras el accidente de 2022 la actividad se paralizó y se reanudó “hacia mayo de 2024” en otra zona, en el tercer piso, donde se produjo el accidente mortal de marzo de 2025. Para entonces él ya estaba fuera de su etapa como concejal aunque observó que en ese tercer piso se comenzaba en mayo de 2024 a "preparar zonas de ventilación y a preparar todo" con el objeto de "extraer carbón", pero como ya no era concejal no pudo informar al Pleno.