La financiación autonómica llega a la Junta: el PP solicita la convocatoria de un Pleno extraordinario

El nuevo modelo de financiación autonómica se debatirá en la Junta General del Principado. El Partido Popular solicitará la convocatoria de un Pleno extraordinario para que sea el presidente, Adrián Barbón, quien esclarezca ante los parlamentarios cuál es la posición de su Gobierno sobre la propuesta de la ministra María Jesús Montero.

"Ante la falta de información y de silencio verdaderamente clamoroso de Adrián Barbón, cuando otros presidentes autonómicos han dado explicaciones, y siendo evidente que desde el Gobierno del Principado no se quiere hablar, hemos decidido solicitar un Pleno extraordinario", ha explicado el líder de los populares, Álvaro Queipo.

Su intención es clara. Sabes si el rechazo del Principado es total, "como debería ser", o si por el contrario ven el acuerdo con es "esperanza y alegría, y están contentos con el punto de partida que ha fijado Oriol Junqueras para todas las comunidades como un verdadero chantaje para favorecer a los independentistas y la permanencia de Sánchez en el Gobierno".

En segundo lugar, los populares reclamarán la comparecencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien no acudió al Consejo de Política Fiscal y Financiera por estar de vacaciones previamente programadas. Queipo considera que su ausencia supone "incumplir" sus obligaciones y que debe explicar "por qué no consideró importante asistir a la reunión más decisiva de los últimos años con respecto al futuro de Asturias; porque creo, y estaríamos todos de acuerdo, en que la financiación es un tema importante para el futuro de Asturias".

Aunque explicaciones a parte, en el PP no perdonarán tan fácilmente la ausencia de Peláez y en la misma sesión plenarias solicitarán su reprobación. A su juicio, esta decisión es "la gota que colma el vaso" y que se suma a sus "innumerables fallos y sunincapacidad manifiesta en los últimos meses".

La petición cuenta con el respaldo de los diecisiete diputados del Partido Popular y del portavoz de Foro, Adrián Pumares.

Queipo también ha respondido a las acusaciones de "machismo" de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. "Me parecieron unas palabras absolutamente sobreactuadas, de verdad. Y creo que se le hace un flaco favor a la lucha contra el machismo el hacer ese tipo de comentarios que lo que vienen a hacer es a utilizar de forma torticera un asunto que es muy serio", ha afirmado.

En su opinión, Llamedo busca "desviar la atención de lo realmente importante", que es lo ocurrido en torno al Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Yo no voy a desviar la atención, pero me parece que ha sido una absoluta sobreactuación".

Posicionamiento sobre Mercosur

Además de debatir el nuevo modelo de financiación autonómica, el PP ha incorporado un cuarto punto a solicitud con el objetivo de que la Junta se posicione de cara al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. "Defendemos que se rechace de plano el acuerdo tal y como está escrito en el día de hoy, porque no se aseguran ni se incluyen las garantías de reciprocidad y, por tanto, las garantías para el mantenimiento y la competición libre pero justa de nuestros ganaderos en el mercado", ha dicho. Y, ha insistido: "Asturias no debería manifestarse a favor de este acuerdo".