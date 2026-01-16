La hostelería asturiana asegura que la oferta de vivienda turística crece

La patronal Otea, que agrupa a la hostelería y el turismo en Asturias, destacó ayer que la oferta de plazas en viviendas de uso turístico sigue creciendo en la región. Lo aseguró después de que un informe elaborado por la asociación empresarial Exceltur –a partir de la oferta que se publicita en las plataformas de internet, que son el escaparate del sector– detectara la salida del mercado de 658 plazas de viviendas turísticas en Oviedo y Gijón en 2025 por el mayor control.

Fuentes de Otea señalaron que los datos oficiales del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) del Principado al cierre de 2025 indican que la oferta de alojamiento extrahotelero (VUT y VV) no ha disminuido, sino que ha crecido. Mientras que en 2024 el registro contabilizaba un total de 29.312 plazas (sumando viviendas vacacionales y de uso turístico), al cierre de 2025 esta cifra se ha elevado hasta las 44.465 plazas, es decir, ha crecido en más de 15.000 plazas en el último año. En concreto, destaca Otea, el segmento de viviendas de uso turístico (VUT) ha pasado de 16.975 plazas en 2024 a 27.257 en 2025, y las viviendas vacacionales (VV) de 12.337 a 17.208.

"El análisis pormenorizado de la evolución de 2024 a 2025 desmiente el retroceso en los dos grandes núcleos urbanos. En Gijón, lejos de perder oferta, el municipio ha sumado en el último año 127 nuevos alojamientos (VUT y VV), lo que supone un incremento de 653 plazas legales en el mercado. Oviedo, por su parte, presenta una situación similar, con un aumento de 129 alojamientos y 612 nuevas plazas registradas", resaltaron fuentes de Otea, que añadieron que esa tendencia de crecimiento no es exclusiva de las grandes urbes. Los datos del REAT muestran un crecimiento sostenido en los principales destinos turísticos de la comunidad entre 2024 y 2025. Así, Llanes ha incorporado 97 nuevos alojamientos (580 plazas); Villaviciosa suma 46 alojamientos (317 plazas) y otros concejos como Colunga (264 plazas), Cangas de Onís (259 plazas) o Cudillero (208 plazas) ratifican esta tendencia.

Otea pone el foco en los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas –obligatorio ahora para poder anunciarse en las plataformas– mientras que Exceltur se fija en la oferta que circula por internet y en la que detecta caídas precisamente por medidas como el registro obligatorio. n