IU da por muerta la marca de Sumar en España... pero en Asturias es diferente: "Seguiremos con ella"

Izquierda Unida, el principal partido nacional integrado en la coalición de Yolanda Díaz, certifica el fracaso de Sumar como proyecto para unificar el voto de la izquierda. La dirección de Antonio Maíllo defiende la creación de una "alternativa" a la coalición progresista de cara al ciclo electoral de autonómicas, municipales y generales, con la exigencia de que tenga un nuevo nombre y el objetivo de atraer a otras fuerzas progresistas, entre ellas a Podemos. En el borrador del informe político, la organización asegura que "es evidente que la coalición Sumar, tal y como la conocemos ahora, no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas y personas conjuradas para evitar un gobierno de PP y de Vox", sostiene el documento, que lanza su propia apuesta. La pretensión es que la nueva alianza de partidos sea bautizada como "Frente Amplio", en un guiño a la izquierda latinoamericana, para añadir presión a partidos como Podemos.

IU insiste así en una de sus reivindicaciones más repetidas en esta legislatura, donde ha pedido en innumerables ocasiones cambiar el nombre del grupo parlamentario para evitar que un partido de nueva creación, como es Movimiento Sumar, se apropie del capital político de la coalición formada por otras entidades con más trayectoria.

Reconfiguración

El primer dirigente en sentenciar a Sumar fue el coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. "Yo creo que Sumar terminó ya una etapa , ahora empieza otra en la que Movimiento Sumar es un pequeño partido político", afirmó. E insistió en que "la izquierda del PSOE necesita una reflexión, una pensada y una reconfiguración".

Este viernes, ambas formaciones quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad. "Nosotros no entramos a valorar las opiniones de otras formaciones, pero lo que sí que puedo garantizar es que el espacio de confluencia de la izquierda transformadora está garantizado", aseguró el coordinador de Sumar en Asturias, Xabel Vegas. Recordó que existe una mesa de partidos, donde además de Sumar e IU están presentes Los Comunes, Más Madrid y otras formaciones políticas, en la que se ha constatado "la voluntad de continuar con ese espacio de confluencia de la izquierda transformadora, así va a ser".

Es en esa mesa donde Vegas cree que debe debatirse el tema del nombre de la formación de cara a las próximas elecciones generales, aunque para él abrir ahora esa cuestión es "inoportuno". "A los ciudadanos lo que les importa son las ideas, lo que les preocupan son los programas, lo que les preocupa es el modelo de país que vamos a llevar desde esa izquierda transformadora para los próximos retos que tenemos por delante", afirmó.

Y en lo que respecta directamente a Asturias, el mensaje sigue la misma línea. Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies, la coalición regional, insistió en que la izquierda cuenta con un "espacio de confluencia, absolutamente consolidado y con voluntad de mantenerse y de crecer". El cual, aseguró, "va a seguir existiendo" y que funciona como "análogo" al estatal. Pero en todo caso, insistió, "la convergencia de la izquierda transformadora es una buena noticia para los ciudadanos, tanto a nivel regional como estatal".

Escuetos, pero claros, fueron en la coordinadora regional de IU. "En Asturias tenemos Convocatoria por Asturies y seguiremos con ella. No hay problemas; el marco común es Convocatoria", sentenció su secretaria de Organización, María José Miranda.