¿Los médicos asturianos salen de la huelga o siguen en ella? Brecha entre jóvenes y veteranos y otras claves del acuerdo entre el SIMPA y Principado

Ya resulta llamativo que la nota de prensa que explica el contenido de un “acuerdo de salida” de una huelga proclame, en su primer párrafo, que la organización sindical que emite ese comunicado “no se baja de las movilizaciones nacionales ni de broma”.

El escrito difundido esta mañana por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), explicativo del acuerdo alcanzado este jueves con la Consejería de Salud, suscita una pregunta inmediata: ¿Cómo van a distinguir las médicas y los médicos asturianos las movilizaciones “nacionales” de las “autonómicas” cuando la entidad que las impulsa en el Principado siempre es una y la misma? Una huelga es una huelga. Significa dejar de operar, de realizar pruebas, de pasar consulta. ¿Habrá en adelante cirugías estatales y cirugías regionales?

Visto desde la otra orilla: ¿Tiene la Consejería de Salud alguna garantía de que, tras las concesiones realizadas, los paros de médicos van a mitigarse o a desaparecer?

Plus de exclusividad: un logro emblemático pero de incidencia escasa

El logro de rebajar la penalización a los médicos de la sanidad pública que también trabajan en la privada no es menor desde el punto de vista económico: implica que el descuento anual a cada profesional sea casi 9.000 euros menor (pasará de 1.056 euros mensuales a 415,60, multiplicado por 14 pagas) que hasta la fecha. La reducción del plus de exclusividad es una conquista emblemática, aunque no abarque a mandos intermedios (jefes de servicio y de sección). Pero de los 4.000 médicos de la plantilla del Sespa afecta unos 200 que compaginan ambos ejercicios. Suelen ser facultativos de prestigio, pero el colectivo es poco numeroso.

De otro lado, habrá que ver si esta medida anima a dedicarse a la pública a algunos de los cerca de 400 médicos asturianos que sólo trabajan en la privada. Con este cambio, si simultanean ambas, pasarían a ganar en el Sespa 9.000 euros brutos anuales más que antes de implantarse la medida.

Las horas de guardia y la brecha generacional

Sobre la limitación de los módulos de guardia a un máximo de doce horas, la duda radica en si los médicos aceptan que ese recorte de horas lleve aparejado una reducción de las retribuciones, pues es bien sabido que las guardias son, muy a menudo, el componente que adecenta el sueldo de los médicos.

Y luego está la madre de cordero: la brecha generacional en el colectivo médico. La batería de huelgas de médicos que está en marcha comenzó el 13 de junio de 2025. Convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), en Asturias la apoyó el Colegio de Médicos. En cambio, el SIMPA se inhibió. Y cuando los dirigentes del SIMPA vieron que en el HUCA se concentraban unos 200 médicos jóvenes, alentados por algunos integrantes de la “oposición interna” del SIMPA, se pusieron manifiestamente nerviosos y se impusieron rellenar la brecha que los separa de los jóvenes que forman parte de la denominada Plataforma Médic@s del Sespa, entidad que asegura aglutinar a “casi 900 médicos de Asturias”.

Los dirigentes de esta entidad reprochan que lo que el Sespa y el SIMPA han firmado son “cuestiones ajenas a la movilización” y que han sido consensuadas “a espaldas del colectivo”. El anuncio del recorte de guardias lo consideran papel mojado "si no va acompañado de jornadas de 35 horas semanales, y por tanto de contratar más efectivos". ¿Se reabre la brecha que el Sindicato Médico quería colmatar? Y otra pregunta ya formulada con anterioridad, pero ahora centrada en los médicos jóvenes: ¿Asumen que trabajar menos horas supone ganar menos dinero o, ante la posible pérdida, exigirán fórmulas de compensación salarial? Seamos directos: un médico o médica joven y amante de la conciliación de facetas vitales, ¿está dispuesto a ingresar de manera habitual entre 3.000 y 4.000 euros al mes, y no más?

El papel de la ministra de Sanidad

A los elementos señalados, hay que añadir la figura de una ministra de Sanidad que dispara con pólvora del rey. Adopta medidas y con ellas solivianta a toda la clase médica hasta propiciar una unidad de sindicatos que hacía muchos años que no se veía. Sin embargo, los efectos de las movilizaciones recaen, principalmente, sobre unos pacientes que ya sufren unas demoras que se parecen cada día más a no disponer de una sanidad pública; y, políticamente, perjudican a los gobiernos autonómicos, responsables de la gestión de los servicios sanitarios y destinatarios del malestar de los ciudadanos.

Con todo este cóctel sobre la mesa, ¿salimos de la huelga o seguimos en ella? Pronto habrá que tomar decisiones...