Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
A. G.-O.
Oviedo
NM, restaurante ovetense del popular chef Nacho Manzano, sopesa su cierre. El establecimiento del cocinero parragués, ubicado en el concurrido complejo del Vasco, es uno de los más conocidos de la capital asturiana y cuenta con una estrella Michelin, el principal reconocimiento gastronómico a nivel internacional.
Nacido en la localidad de La Salgar en el año 1971, Manzano ha desarrollado buena parte de su labor profesional en Asturias, donde ha abierto varios establecimientos, a lo largo de varias décadas. NM es uno de los principales atractivos gastronómicos del Vasco, popular complejo comercial y hostelero ubicado en la antigua entrada a la ciudad por la autopista "Y".
