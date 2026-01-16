La OMS alerta: comer jamón o salchichas puede ser tan cancerígeno como fumar

Comer jamón puede causar cáncer. Esta la alerta que lanza la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras incluir las carnes procesadas en la categoría Carcinógeno Grupo 1. Es decir, el jamón, las salchichas, el tocino o los embutidos están ahora en el mismo grupo que el tabaco y el arsénico.

Cáncer colorrectal

¿Quiere decir esto que el jamón es tan cancerígeno que los cigarrillos? Los expertos lo aclaran. La nutrióloga Stephanie Kantu explica que "existe evidencia suficiente de que el consumo frecuente de carne procesada se asocia con un mayor riesgo de cáncer, principalmente colorrectal". Por el contrario, no quiere decir, apunta, "que el jamón sea igual de peligroso que fumar, sino que el nivel de evidencia científica que demuestra su relación con el cáncer es igual de sólido".

¿Por qué el jamón entra entonces en esta clasificación? Principalmente, detalla, por "nitritos y nitratos usados como conservadores; procesos de curado y ahumado; y formación de compuestos cancerígenos durante su procesamiento".

¿No debemos comer jamón?

Entonces, ¿no debemos comer jamón? Esta experta es clara: "No se trata de prohibir, sino de entender frecuencia y contexto". "No es lo mismo consumo ocasional que consumo diario; no es lo mismo jamón ultra procesado que opciones más limpias; no es lo mismo una dieta basada en ultraprocesados que una alimentación real y balanceada".

Lo mismo dice el doctor Jediz Miranda. "La Organización Mundial de la Salud clasifica la carne procesada (embutidos, jamón, salchichas) como cancerígena (Grupo 1) para humanos, con evidencia sólida de que aumenta el riesgo de cáncer colorrectal, al igual que el tabaco, pero en diferente grado de riesgo por dosis, es decir, no son iguales de peligrosos en la misma cantidad".

Frecuencia de consumo

Así lo argumenta: "La carne roja se clasifica como probable carcinógeno (Grupo 2A), con evidencia suficiente para un aumento de riesgo de cáncer colorrectal y de estómago, especialmente con consumo elevado y prolongado. Por eso recomendamos limitar su consumo y optar por carnes blancas, pescado, legumbres y vegetales".