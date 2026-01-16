Qué es el PEAC: cómo conseguir un título profesional a partir de la experiencia laboral

Sucede con frecuencia. Una persona se acerca al espacio del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) en las ferias dedicadas a la formación o el empleo. Expone su situación a los orientadores que atienden al público. Lleva años desempeñando un oficio en su puesto de trabajo o ha aprendido muchas cosas a través de cursos o enseñanzas sin reconocimiento oficial. Hay un montón de tareas que puede realizar de manera eficaz y con pericia de profesional, pero no puede demostrarlo de manera fehaciente porque no tiene ningún título, diploma o papel firmado que respalde esa afirmación. ¿Puede hacer algo para que esa experiencia cuente a la hora de buscar un empleo o consolidar una categoría profesional? Sí, definitivamente sí puede. Para estas situaciones, existen los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias, los PEAC, que dan acceso a los certificados profesionales pertinentes a todas las personas que demuestren capacidad suficiente para desempeñar un trabajo.

Sin embargo, el camino hasta conseguir la acreditación genera en ocasiones dudas o desconcierto entre las personas interesadas. Para evitar esas sorpresas, nunca hay que perder de vista la letra P de las siglas PEAC. El reconocimiento de las competencias es un proceso, no un trámite automático para el que baste presentar una solicitud ni un examen que se aprueba o se suspende. Con la experiencia que le aportan sus 15 años en el cargo, el director del Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño (Oviedo), Jorge Saucedo, recomienda a todas las personas en situación de acreditar sus conocimientos que no duden en hacerlo, porque de esa manera mejorarán sus opciones de acceder a puestos de trabajo mejor remunerados o a cursos más avanzados de formación. Al mismo tiempo, sin embargo, les aconseja que se informen para no comenzar el proceso con falsas expectativas. Deben pasar por tres fases (admisión, asesoramiento y evaluación) y tener paciencia antes de alcanzar el final.

"No se trata de traer unos papeles, ni tampoco de estudiar para un examen. Es un procedimiento estandarizado, con pasos muy claros, y cumple su objetivo", explica Saucedo. La convocatoria está abierta durante todo el año, de manera permanente. Las personas interesadas pueden inscribirse en cualquiera de los ocho CIFP que funcionan en Asturias (tres en Gijón, dos en Avilés, otros dos en Langreo y uno en Oviedo). Cada uno de ellos está especializado en familias profesionales distintas, así que quienes aspiran a certificar sus competencias deben seleccionar el que corresponde a la ocupación que desempeñan.

Para aspirar a un PEAC, una persona candidata debe superar unos requisitos mínimos de acceso en la fase de admisión. Si su objetivo es conseguir un certificado profesional de nivel 1 (el más básico), debe demostrar que ha trabajado al menos dos años de los 15 anteriores a la fecha de su solicitud y que sus jornadas laborales suman al menos 2.000 horas de duración en ese periodo. Si lo que intenta acreditar es un aprendizaje no formal, debe estar en condiciones de probar que ha asistido a clases o cursillos durante un mínimo de 200 horas.

Pasos para acreditar tus competencias con el PEAC / Cedida a LNE

Requisistos

Esos requisitos de acceso son mayores si el aspirante desea conseguir los certificados de nivel 2 o 3, los más avanzados. En ese caso, debe haber trabajado tres años de los 15 anteriores, con un mínimo de 2.000 horas de experiencia. Si aspira a acreditar formación, debe acumular al menos 300 horas de instrucción.

Saucedo recalca: "El Sepepa publica en su página web, Trabajastur, los resultados de la admisión. Si una persona cumple todas estas condiciones y presenta los papeles que lo demuestran, está en condiciones de acceder al PEAC. A veces, esto lleva a confusión porque algunas personas piensan que eso es todo. Y no, no lo es. Ni mucho menos. La fase de admisión no es el final del proceso ni significa que las personas que están en ella ya hayan conseguido la acreditación. Para eso todavía tienen que superar dos fases más, las de asesoramiento y evaluación".

El asesoramiento, con una duración de varias semanas, pone al candidato en contacto con una persona que estudiará la documentación que ha aportado y le aconsejará sobre el uso que puede hacer de ella. "Siempre digo a los candidatos que su asesor, o asesora, es el mejor amigo que pueden tener en ese momento. Es un orientador específico, alguien que va a tener varias entrevistas contigo para saber qué hiciste, qué puedes hacer, qué conocimientos tienes. Tal vez te puede descubrir cosas que tú no sabes que puedes acreditar. O hacerte ver que esa vida laboral encaja mejor en un certificado distinto del que tú tenías en mente. Es una revisión exhaustiva y gratuita", explica Saucedo. Esta fase culmina con la redacción de un informe, que puede ser positivo o negativo. Lo elabora el asesor y, una vez que está finalizado, su existencia pone en marcha la siguiente y última fase del proceso.

Al asesoramiento sigue la evaluación. La persona encargada de este paso debe ser distinta del asesor porque ha de estudiar el informe anterior y decidir qué hacer a continuación. Si el evaluador está de acuerdo con el diagnóstico del asesor, puede asumir el contenido del documento y decidir sin más trámites que la persona solicitante está en condiciones de acreditar las competencias que solicita. Si tiene alguna duda o cree que queda algún punto por demostrar, puede decidir que el candidato se someta a una prueba teórica, práctica o téorico-práctica. "De esa manera vemos la destreza que tiene la persona, si realmente hace todo lo que ha dicho que sabe hacer y si toda la experiencia que alega es real", señala Saucedo. El evaluador emite su propio informe, en el que puede dar por acreditados todos los estándares de competencias a los que aspira el solicitante o solo los que, a su juicio, ha demostrado poseer. Tener esa resolución favorable permite a las personas interesadas tramitar su certificado profesional en las mismas condiciones que si hubieran completado la formación necesaria para obtenerlo.

Ese es el final del proceso de acreditación, aunque no la última palabra sobre el asunto. Como en cualquier proceso administrativo, el ciudadano tiene la posibilidad de recurrir la decisión del evaluador, si considera que no es correcta o que no tiene en cuenta todos sus méritos, tanto por la vía administrativa como la judicial.

El consejo de Jorge Saucedo para cualquier persona interesada en el PEAC es que inicie el proceso cuanto antes. Para completarlo, necesitará varios meses. Pero la acreditación es la llave para nuevas oportunidades de empleo y lo mejor es tenerla en la mano con la mayor rapidez posible. Y una última recomendación: siempre es mejor completar todos los pasos de un tirón. Si una persona abandona el proceso e intenta reactivarlo más adelante, debe empezar otra vez los trámites desde el principio. No puede retomarlos en el punto donde los dejó.