El Principado niega la marginación de Asturias en las autopistas ferroviarias, pese a que no sale en el mapa, y dice que "estamos plenamente integrados"

El Gobierno asturiano defiende que Asturias está “plenamente integrada en la estrategia ferroviaria de mercancías del Estado”. El Principado ha reaccionado de este modo después de que LA NUEVA ESPAÑA sacase a la luz la ausencia de la región en el mapa oficial sobre autopistas ferroviarias del Ministerio de Transportes. En dicho mapa, elaborado por Transportes en un documento oficial, no hay rastro de la autopista ferroviaria que pretende impulsar el Gobierno regional.

Según el Principado, dicho mapa recoge “exclusivamente autopistas ferroviarias en fase de desarrollo y no está actualizado, ya que no incorpora estudios, proyectos y obras que son públicas, conocidas y actualmente en marcha”.

El Ministerio actualiza cada cierto tiempo las autopistas ferroviarias que están en marcha. En la última publicación de la revista “Tramos”, que edita el propio Ministerio, hay un apartado titulado “próximas autopistas ferroviarias”, donde se explican los proyectos en marcha. Asturias no sale mencionada en el texto. Ni siquiera figura en los mapas, siendo la única comunidad del Noroeste, junto con Cantabria, que no aparece.

Sí lo hace Galicia, que por primera vez se incorpora después de la iniciativa de la Autoridad Portuaria de Vigo y la compañía Grupo Dávila, junto a su filial Transglobal, que se unieron para “proponer la creación de dos autopistas ferroviarias desde Vigo, una con Madrid y otra con Barcelona”, según recoge un informe del propio Ministerio.

La apuesta por el eje Asturias–Meseta

“Asturias sí está plenamente integrada en la estrategia ferroviaria de mercancías del Estado y de la red europea TEN-T, conforme al Reglamento europeo de la Red Transeuropea de Transporte y a los Work Plans anuales del Corredor Atlántico, que identifican como prioritarias las conexiones ferroviarias eficientes entre los puertos atlánticos y el interior peninsular. Este marco normativo y de planificación, impulsado por la Comisión Europea, fija objetivos claros de interoperabilidad, capacidad y sostenibilidad que afectan directamente al eje Asturias–Meseta”, explican fuentes de la Consejería de Movilidad, que dirige Alejandro Calvo y que encabeza el proyecto de la autopista ferroviaria de Asturias.

“En coherencia con este marco y con el programa Mercancías 30 del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Principado ha planteado formalmente la Autopista Ferroviaria Puerto de Gijón–Valladolid como un proyecto estratégico del arco atlántico occidental. Se trata de una iniciativa concebida no como una infraestructura aislada, sino como un sistema logístico integrado tierra-mar, en el que el Puerto de Gijón desempeña un papel central como nodo intermodal, articulando ferrocarril, carretera y transporte marítimo”, señalan las mismas fuentes.

“Este trabajo, coordinado con el Comisionado del Corredor Atlántico, con las autoridades portuarias y con los operadores, tendrá nuevos hitos relevantes en los próximos meses, tanto en forma de avances técnicos como de consolidación de compromisos de carga, que permitirán seguir avanzando de manera progresiva y realista hacia un servicio de autopista ferroviaria plenamente estructurado”, asegura el Gobierno.

Según el Principado, Asturias no está marginada en los planes estatales, pese a que no figura en mapa alguno. “Al contrario, existe una planificación coherente y alineada con Europa, con estudios e inversiones en marcha, con tráfico ferroviario de mercancías ya significativo y creciente, y con una apuesta clara por el Puerto de Gijón como nodo intermodal y motor de agregación de demanda, cuyo desarrollo se está realizando de forma responsable, gradual y vinculada a la realidad del sistema productivo asturiano”, recalcan.

Las autopistas ferroviarias son sistemas de transporte que permiten aprovechar el tren para mover carga a larga distancia, reduciendo costes y mejorando la eficiencia logística. En la práctica, estos servicios transportan directamente semirremolques de camión sobre vagones ferroviarios, de modo que los camiones se suben al tren y recorren grandes trayectos por ferrocarril, normalmente hasta puertos o grandes nodos logísticos.