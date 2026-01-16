Así queda la cocina asturiana en la guía Michelin tras el cierre de Nacho Manzano en Oviedo

A apenas quince días de arrancar el año, con la nueva Guía Michelin recién estrenada, ésta ya ha sufrido cambios en Asturias. El cierre de NM, el restaurante de Nacho Manzano en Oviedo, que lucía una estrella desde la edición de 2024, modifica el mapa del universo culinario en la región.

En el mismo figurará un distintivo menos para este 2026, si bien no hay que preocuparse, porque Asturias atesora muchas estrellas y menciones, la cifra más alta de la historia. En resumen: la cocina del Principado se queda a partir de ahora con 10 restaurantes con 12 estrellas, restando la de NM.

El propio Nacho Manzano, su hermana Esther y el resto de la familia son los que más aportan, con las tres que luce desde hace ya dos años Casa Marcial, en La Salgar (Parres). El restaurante familiar hizo historia en noviembre de 2024 al lograr, en la gala de presentación de la guía de 2025, la máxima y codiciada distinción Michelin. Con una estrella en Asturias hay además 11 locales más, entre los que figura la novedad de este año de Regueiro, de Diego Fernández, en Tox (Navia). Con él están también los veteranos: Casa Gerardo (Prendes, Carreño), El Real Balneario de Salinas (Castrillón), Ferpel (Ortiguera, Coaña), Monte (San Feliz, Lena), Auga (Gijón), Marcos (Gijón), Ayalga (Ribadesella), El Corral del Indianu (Arriondas, Parres) y El Retiro de Pancar (Llanes).

La guía de 2026 tiene 39 restaurantes de Asturias incluidos. Porque además de los que lucen la ansiada estrella roja, hay otras categorías. Hay 3 con la etiqueta Bib Gourmand, que destaca la buena relación calidad precio, además de un total de 25 recomendados. Sin olvidar los tres que lucen la estrella verde, para poner en valor a los cocineros que cuidan el medio ambiente, apuestan por el reciclaje y el residuo cero, se vuelcan con el producto de cercanía y apuestan en definitiva la sostenibilidad.

Estrellas verdes

Las estrellas verdes las lucirán los mismos que el año pasado: Narbasu, Monte y Casa Marcial. En España son un total de 59.

Bib Gourmand

Son tres. A Farragua, de Ricardo Señorán, y El Recetario, de Alex Sampedro, ambos en Gijón, se les ha unido este año Le Bistró, en Llanes, una casa de nuevo cuño (cocina tradicional con influencia mexicana) que regenta Ricardo Sotres, un veterano de las estrellas Michelin en Asturias con El Retiro de Pancar.

Recomendados

En cuanto a los 25 repartidos por todo el Principado que recomienda Michelin hay algún cambio, aunque en líneas generales la lista se mantiene. Ésta es: Fumu (Gijón), Güeyu Mar (Vega, Ribadesella), Cabo Vidio (Oviñana, Cudillero), Gloria (Oviedo y Gijón), El Pescador (Cudillero), Alenda (Villaviciosa), Casa Farpón Asador (Argüelles, Siero), Arraigo (Posada de Llanera), Narbasu (Cereceda, Piloña), Casa Eutimio (Lastres, Colunga), El Cenador del Azul (Mieres), Roble (Pola de Lena), El Molín de Mingo, Casa Fermín (Oviedo), El Pandora (Avilés), Pedro Martino (Caces, Oviedo), Centro (Puerto de Vega, Navia), La Huertona (Ribadesella), Ca Suso (Oviedo), Casa Chuchu (Turón, Mieres), El Bálamo (Llanes), Abarike (Gijón), Yume (Avilés y Cabal (Oviedo).