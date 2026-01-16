Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”

“Es un hasta luego, no un adiós definitivo. NM cierra, pero no muere”, explica a LA NUEVA ESPAÑA el cocinero Nacho Manzano de su restaurante en Oviedo, ubicado en el centro del Vasco. NM abrió hace algo más de tres años y con uno de andadura logró una estrella Michelin, lo que permitió a la capital asturiana regresar a la reputada guía gastronómica francesa.

Ahora Manzano y todo su equipo han decidido apagar los fogones por un tiempo indeterminado. ¿El motivo? “Es que no me lo da la vida”, resume el cocinero, triste por la renuncia que, insiste, es momentánea, pero también convencido de que ha hecho lo correcto para no verse forzado, por falta de tiempo y dedicación, a bajar el nivel y la alta calidad de la cocina y el servicio que siempre han ofrecido en NM.

“Habrá más NM, en Oviedo o en otro lugar. Pero ahora era imposible mantener el nivel de exigencia que queríamos en una cocina”, describe Manzano. “Siempre hemos gozado de buenas críticas, de una clientela fiel y buena. No me cabe la menor duda de que NM deja huella y paramos en un buen momento”.

No ha querido el cocinero parragués -que regenta junto a su familia el único tres estrellas Michelin de Asturias, Casa Marcial, en La Salgar- renunciar a un mínimo de “excelencia” culinaria en NM, de ahí de su decisión. “Es un restaurante muy exigente, que requiere mucho esfuerzo para mantener el equilibrio, una carta cambiante en función de la temporada… No quería seguir adelante sin más y ante la imposibilidad, porque no tengo tiempo, prefiero parar”, resalta.

"Talento que no abunda hoy en día"

El cocinero se quedará con gran parte del equipo que lo ha ha acompañado en NM, porque como explica “el talento hoy en día no abunda y son grandes profesionales”. El espacio del restaurante del Vasco se sumará a Nastura, el otro local que regenta la familia Manzano en el centro. La idea es utilizar los comedores para eventos privados o alguna actividad relacionada con la cocina.

Desde que logró las tres estrellas en Casa Marcial Nacho Manzano, junto con su hermana Esther, se ha volcado con el restaurante de La Salgar, ubicado en la casa de comidas familiar que regentaron ya sus abuelos y posteriormente sus padres. Además de Casa Marcial, el buque insignia del grupo, los Manzano tienen los Gloria, en Oviedo y Gijón, el citado Nastura en El Vasco y el hotel Narbasu, en Cereceda (Piloña), sin olvidar su servicio de catering y de comida a domicilio.

Cambios en el Ayalga

Por otra parte, otro restaurante con estrella Michelin en Asturias sufre cambios. En este caso, el empresario Marcos Granda, de Sotrondio, ha anunciado que deja la dirección de Ayalga, en Ribadesella. Al frente de la cocina y también de la dirección sigue el cocinero Israel Moreno, junto a la dirección del Gran Hotel del Sella, donde se ubica Ayalga, en primera línea de la playa de Santa Marina.

Marcos Granda regenta en Asturias otro restaurante con estrella Michelin, Marcos, en Gijón. Además tiene locales en Madrid y Marbella que también lucen las codiciadas distinciones de la guía gastronómica.