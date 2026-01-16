Tini Areces ya tiene su cuadro en la Presidencia del Principado (aunque él quiso una foto): "Estoy segura de que a él le gustaría", dice su viuda

El fallecimiento de Vicente Álvarez Areces sobrecogió a la región un 17 de enero de 2019. El expresidente del Principado se fue “con las botas puestas”, dejando a Asturias sin un político de energía incansable y espíritu peleón. Siete años después, su memoria vuelve a estas más viva que nunca en la que fuera su casa durante doce años (1999-2011). La sede de Presidencia luce ya en su galería un retrato obra de José Pantaleón, que sustituye a la fotografía de Ramón Jiménez, que el propio Tini había elegido estando aún en vida.

Polémicas a un lado. La presentación del retrato fue un ejercicio contra el tiempo y una reivindicación de que por mucho que pasen los años hay figuras con una huella tan profunda que se convierten en imborrables. “El trazo vital de Tini estuvo marcado por dos grandes rasgos: la defensa de los derechos y las libertades y la energía, el ímpetu peleón que volcaba en todo lo que se empeñaba, como si no conociera el cansancio”, destacó Adrián Barbón.

Presentación del nuevo retrato de Vicente Álvarez Areces. / Mario Canteli

El “sencillo acto” estuvo presidido por el actual presidente regional y por la viuda del que también fuera alcalde de Gijón, Soledad Saavedra. Igualmente estuvieron su hijo mayor, Manuel Álvarez-Areces, y sus hermanos, Miguel y Nieves Álvarez Areces, así como los expresidentes Juan Luis Rodríguez-Vigil, Javier Fernández y Pedro de Silva. Asimismo, acudieron antiguos consejeros e integrantes de su gabinete como Herminio Sastre, Jaime Rabanal, Ramón Quirós, Francisco González Buendía y Dolores Carcedo.

"Nunca bajaba los brazos"

Barbón recordó en su intervención sus doce años al frente del gobierno, “consolidando” su desarrollo autonómico y siendo motor, “personalísimo e insustituible”, del Hospital Central de Asturias (HUCA), “clave en la época del coronavirus”; de la ampliación de El Musel o del Centro Niemeyer. “En cualquier parte de Asturias, en cualquier rincón, ves la placa que recuerda la inauguración por parte del presidente Areces”, señaló.

Pero si algo destaca realmente de su figura es que “nunca bajaba los brazos”. Una actitud de la que Barbón animó a aprender: “En los días que vivimos, los más amenazantes para el avance social, la democracia y la libertad desde la segunda gran guerra, la memoria del presidente Vicente Álvarez Areces nos sirve de referencia y enseñanza: ante el riesgo de involución no cabe rendirse jamás. Desde luego, nosotros no lo haremos”.

El visto bueno de Tini

No hizo referencia el jefe del Ejecutivo a la polémica que se suscitó por su decisión de cambiar la fotografía que el propio Areces había elegido por una pintura, pero su viuda sí quiso despejar todas las dudas: “Tengo la completa seguridad de que Tini hoy estaría de acuerdo con esa decisión y quiero dar las gracias”.

“En la elección de estos retratos deben aplicarse criterios de igualdad y de neutralidad, creo que fue una decisión muy acertada, Presidente, tu propuesta de que todos estos retratos institucionales tuvieran un mismo estilo y tuvieran un mismo tratamiento”, aseguró Saavedra.

Defendió su viuda que “en estos tiempos de posverdad” en los que se “tergiversa el nombre de las cosas y se vacían de contenido las palabras”, Tini tuvo el valor “de creer en lo colectivo y de defenderlo, y de comprometerse con ello a lo largo de toda su vida, tanto en las instituciones como fuera de ellas”.

Inclinado y con una risa "contenida"

Por eso, “ese compromiso con lo colectivo en un tiempo en el que los valores sobre los que hemos construido nuestra democracia están realmente siendo cuestionados, creo que es más que nunca, como decía el presidente, una referencia y su mejor legado”.

Los entresijos del cuadro fueron abordados por su autor. Pantaleón detalló que la figura de Tini tiene una” inclinación ligera, que está descentralizada” para reproducir esa inquietud que le caracterizaba, con las manos en los bolsillos, que parece "querer moverse", a la vez que muestra una risa "contenida".