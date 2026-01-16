La Universidad de Oviedo impulsa la igualdad de género y la diversidad en las carreras científicas

Promover la igualdad de género y la diversidad en las áreas científicas y tecnológicas con mayor contenido matemático, como la física, la ingeniería y las matemáticas. Éste es el objetivo de una iniciativa europea, el consorcio internacional del proyecto GENERA-COPA, del que forma parte la Universidad de Oviedo.

El proyecto ha sido seleccionado entre 124 propuestas presentadas a la última convocatoria del programa Erasmus y se ha situado entre los 25 proyectos finalmente financiados, con una dotación total de 400.000 euros. Su lanzamiento oficial tuvo lugar en septiembre de 2025 durante la asamblea general de la red GENERA, celebrada en la Universidad de Limerick (Irlanda).

GENERA-COPA parte de un reto ampliamente reconocido en el ámbito científico: la infrarrepresentación de mujeres y otros colectivos minoritarios en determinadas disciplinas STEM –ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-- y las dificultades para su permanencia y progresión profesional.

Para afrontarlo, el proyecto apuesta por integrar de forma estructural la perspectiva de género y diversidad en los planes de estudio, en la docencia y en la organización de las instituciones.

En este marco, la Universidad de Oviedo contribuirá activamente al diseño y puesta en marcha de nuevas herramientas formativas, a la experimentación de metodologías docentes más inclusivas y al fortalecimiento de los sistemas de acompañamiento y mentoría para estudiantes de posgrado y jóvenes investigadores, en coordinación con el resto de universidades participantes. Los días 20 y 21 de abril, Oviedo acogerá la reunión internacional del proyecto para preparar todas las actividades.

“La igualdad y la diversidad no son solo una cuestión de justicia social, sino también un factor clave para mejorar la calidad y el impacto de la investigación. Proyectos como GENERA-COPA permiten avanzar hacia una formación científica más inclusiva y mejor preparada para los retos globales”, señalan Yolanda Lozano y Bárbara Álvarez, profesoras del Departamento de Física y coordinadoras de esta iniciativa en la Universidad de Oviedo.

Trabajar en entornos científicos internacionales

Entre las principales acciones previstas, destaca la creación de un curso introductorio para estudiantes y personal investigador en etapas iniciales, orientado a prepararles para trabajar en entornos científicos cada vez más internacionales, interdisciplinares y diversos, una realidad que aún no está plenamente incorporada a la formación universitaria tradicional, pero que resulta clave para el desarrollo de una carrera científica sólida.

El proyecto también revisará los programas de mentoría existentes, con el objetivo de aumentar su eficacia desde el punto de vista de la igualdad, la diversidad y la inclusión, y desarrollará nuevas fórmulas de acompañamiento profesional que combinen la orientación académica con el trabajo en red y el impulso activo de las trayectorias científicas.

Asimismo, se trabajará en la mejora de las prácticas docentes mediante el uso de diseño universal del aprendizaje, enfoques STEM y herramientas digitales, favoreciendo entornos educativos más accesibles y motivadores para todo el alumnado, con especial atención al uso de plataformas de aprendizaje en línea y a la formación de formadores.

GENERA-COPA, con participación de nueve países, tendrá una duración de tres años y está coordinado por el centro alemán de investigación DESY. Junto a la Universidad de Oviedo participan, entre otras instituciones, el Instituto Nacional de Astrofísica y el Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, el Instituto Weizmann de Israel, la Universidad de Limerick, las universidades de Alcalá, Lund, Vilna, Novi Sad y L’Aquila, así como la Sociedad Suiza de Física.

Con esta participación, la Universidad de Oviedo refuerza su compromiso con una ciencia más abierta, equitativa y socialmente responsable, alineada con las políticas europeas de igualdad y con la mejora de la calidad de la educación superior y la investigación.