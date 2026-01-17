La Aemet alerta: llega una dana y una borrasca de gran impacto (llamada "Harry") que traerán temporal marítimo, fuertes lluvias y nevadas copiosas

Una dana se descolgará sobre la Península Ibérica a principios de la semana que viene y acabará formando una borrasca de "gran impacto" de nombre "Harry". Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha puesto en alerta a casi toda España, aunque la peor cara del temporal la sufrirá el Mediterráneo. Para los próximos días se espera temporal marítimo, fuertes lluvias, intensas rachas de viento y nevadas copiosas.

Según explican los meteorólogos, "en combinación con el anticiclón europeo, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares, que a partir de la tarde del lunes dará lugar a un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en el sur y este de Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón".

Daños en paseos marítimos e inundaciones

Con todo ello, dice la Aemet, "es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado. Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas".

Los peores días

Los días álgidos del episodio serán el próximo lunes, día 19, y el martes 20, cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado del mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales. Es probable que el lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en áreas del este de Cataluña, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares.

Así afectará a Asturias

¿Cómo afectará a Asturias la borrasca "Harry"? Básicamente, en forma de chubascos y de nieve. Para el lunes se esperan "lluvias débiles a moderados, que atravesarán el Principado de oeste a este en la segunda mitad del día", mientras que la cota de nieve se situará entre los 900 y 1.100 metros. Las temperaturas estarán, además, en descenso. El martes continuará el mal tiempo más o menos igual.

Mucho frío este fin de semana

Este sábado, los termómetros en la región han alcanzado casi los 8 grados bajo cero. De hecho, dos puntos de Asturias están entre los más fríos de toda España. Son el Puerto de Leitariegos, en Cangas del Narcea, con una temperatura de 7,9 grados en negativo, y la Vega de Urriellu, en Cabrales, con menos 6,1 grados. La cota de nieve está situada en los 1.000-1.100 metros y a partir de las 18 horas la Cordillera y los Picos están en alerta amarilla por fuertes nevadas.

El aviso continuará mañana, domingo, con nevadas a partir de 900-1.000 metros, con acumulaciones de 5 centímetros, que remitirán a lo largo de la tarde. En cotas más altas las acumulaciones serán superiores. Las lluvias serán débiles y más persistentes durante la primera mitad del día y en Picos de Europa, tendiendo a remitir por la tarde.