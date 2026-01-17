Asturias, segunda región donde más aumentan los asalariados del turismo
La cifra de empleados creció el 2,9% el pasado año, mientras que la de autónomos cayó el 0,7%
Asturias fue el pasado año la segunda región española, tras La Rioja, con mayor incremento de la cifra de asalariados en el sector del turismo, que cada vez tiene más peso en el Principado. Ese aumento de empleados contrastó con un ligero descenso del número de autónomos, una tendencia que en el sector vinculan con un incremento de la profesionalización que conduce a menos empresas, pero con mayor tamaño.
Según los datos de afiliación a la Seguridad Social vinculados a las actividades turísticas (hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos), al cierre de 2025 había en Asturias 35.351 afiliados, de los que 26.546 eran asalariados y 8.805 autónomos.
En el capítulo de asalariados, las cifras de Asturias aumentaron un 2,9%, la segunda tasa de crecimiento más alta entre las comunidades autónomas, después de La Rioja, y un punto por encima de la media de crecimiento registrada en el conjunto de España (1,9%), según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Industria y Turismo.
El aumento de asalariados en el turismo en Asturias contrasta con un descenso de las cifras de autónomos, del 0,7%. Solo el País Vasco registró un descenso mayor (del 0,8%), mientras que en el conjunto de España hubo un incremento medio de autónomos del 0,4%.
En el conjunto de afiliación a la Seguridad Social (asalariados y autónomos), el sector turístico de Asturias registró un incremento del 2%, por encima de la media nacional del 1,6%.
