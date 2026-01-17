Aviso a los conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o "triángulo virtual" que publica el BOE, "te van a multar"

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este miércoles que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.

"En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Tras clausurar la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' realizada por Europa Press, Pere Navarro ha explicado que se ha dado un "tiempo cómodo" para adaptarse a la norma porque se está siguiendo "a casi 30 millones de vehículos y porque el objetivo final es salvar vidas y no poner multas". Así se ha expresado el director que ha evitado dar fechas concretas para el fin de dicho periodo.

Por su parte, el PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal V-16 "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".

Así consta en la solicitud de los populares, recogida por Europa Press y registrada en la Cámara Baja el pasado 19 de diciembre. La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

Se ha hablado largo y tendido sobre la baliza-V16 y de toda la polémica que ha generado su compra y su futuro uso. Pero el Real Decreto 159/2021 , publicado en el BOE el 17 de marzo de 2021, introduce nuevas señales de tráfico vinculadas a la conectividad digital de los vehículos. En este documento también menciona el denominado "triángulo virtual" o baliza V-27. ¿de qué se trata? La V-27 es una señal de advertencia de peligro digital, no física. Consiste en un aviso que aparece en el sistema de información del vehículo (pantalla o cuadro de instrumentos) cuando existe un peligro en la vía, como un vehículo detenido por avería o accidente.

La señal no se coloca manualmente en la carretera y se muestra automáticamente en los vehículos conectados cuando: otro vehículo, un operador de tráfico o un sistema autorizado comunica la existencia de un peligro a la plataforma de tráfico. El aviso se transmite a través de los sistemas telemáticos conectados al Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad. Entonces, ¿quién puede verla? Solo los vehículos que dispongan de sistemas de conectividad compatibles. No es obligatoria para los conductores ni para los vehículos que no estén conectados.

El objetivo de la V-27 es mejorar la seguridad vial, permitiendo que los conductores reciban avisos de peligro antes de llegar al punto conflictivo, no tengan que depender únicamente de señales físicas en la carretera. Hay que destecar que la V-27 no sustituye a la baliza V-16. La V-16 es una baliza física luminosa, que sí será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.