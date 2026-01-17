Uno de los cocineros asturianos más aclamados arrasa con "la mejor receta de tortilla" y al microondas: hay que poner mayonesa y un huevo
"Buenísima y esponjosa", ya que la emulsión que se provocará de unir la mayonesa con el huevo le dará el aire suficiente para conseguir un resultado jugoso
La tortilla de patata es uno de los principales atractivos gastronómicos de España. Existen múltiples debates en torno a si debe estar muy hecha, cruda por dentro o si se debe incluir la cebolla como ingrediente. No obstante, existe una variante mucho más sencilla pero con cierto nivel de complejidad: la tortilla francesa.
Es mucho más sencilla, lo que no supone que conseguir un resultado jugoso y apetecible sea más fácil. Se ha convertido en tan popular que en los últimos años se han realizado variaciones en su receta clásica, como incluirle jamón y queso, trufa o el alimento que se prefiera en el momento. El famoso chef José Andrés ha compartido su secreto para un resultado perfecto sin sartén y en tan solo 45 segundos. El asturiano mencionaba algunos de sus trucos en la cocina en el último podcast del estadounidense Joe Rogan, dando la receta definitiva para "la mejor tortilla francesa de la historia". El procedimiento es sencillo: primero se deberá mezclar un huevo con una cucharada de mayonesa, sin excederse, batiéndolo lo mejor posible para que quede una mezcla homogénea. Pero el verdadero truco que sorprenderá en el procedimiento a seguir será prescindir de la sartén para su elaboración final.
En un recipiente, con un poco de aceite o mantequilla, se deberá verter la mezcla del huevo y la mayonesa, introduciéndolo posteriormente en el microondas durante unos 30 o 40 segundos. José Andrés asegura que esta es la clave para que quede una tortilla francesa "buenísima y esponjosa", ya que la emulsión que se provocará de unir la mayonesa con el huevo le dará el aire suficiente para conseguir un resultado jugoso.
Una receta sencilla, con pasos sencillos y un resultado de restaurante que salvarán a más de uno no muy hábil en la cocina.
Son varias las personalidades de redes sociales que han probado este receta. El actor y comediante Adam Rose, con 8,2 millones de seguidores en su Instagram o el el influencer de la cocina Thiago Sodre, son algunos de los que han probado a grabarse haciendo esta receta y la reacción es la misma: un sabor increíble, sobre todo, dado el poco tiempo que se necesita para su elaboración. Y es que para este manjar solo necesitas un huevo, un poco de mayonesa, un poco de aceite de oliva o mantequilla, mezclarlo todo y meterlo en el microondas solo 40 segundos.
