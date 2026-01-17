El Curso MIR tendrá rércord de alumnos presenciales en Oviedo: 1.500, y la mayoría de fuera de Asturias

El examen para médico interno residente (MIR) dirigido a graduados en medicina que quieren realizar una especialidad está programado en toda España para el próximo sábado, a las 14.00 horas. Este domingo, en el Aulario de la Facultad de Derecho de Oviedo, un total de 1.055 opositores –alumnos del Curso MIR de Asturias–, efectuaron un simulacro del ejercicio que pretendía situarlos en las mismas condiciones que deberán vivir en la prueba oficial del próximo día 24. El examen tendrá una duración de cuatro horas y media para responder 200 preguntas tipo test más otras 10 de reserva. Cada pregunta cuenta con cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una es la correcta.

La oncóloga Paula Jiménez Fonseca, coordinadora del Curso MIR Asturias, ofreció una buena noticia en los pasillos del edificio universitario: para el próximo curso intensivo de la Academia están inscritos de manera presencial en Oviedo unos 1.500 médicos, de los cuales en torno a 1.300 son de fuera de Asturias y estarán más de siete meses viviendo en la ciudad (hasta el examen que previsiblemente se desarrollará en enero de 2027). Esas cifras rebasan en unos 200 los matriculados en la edición que ahora concluye. "Es un número récord, estamos viendo cómo vamos a gestionarla porque hemos superado todas las expectativas", destacó la doctora Fonseca.

Los responsables del Curso MIR Asturias están sorprendidos del tirón que mantiene Oviedo pese a que las sesiones se ofrecen también de manera presencial en la sede de Madrid y por videoconferencia en las aulas de Barcelona, Sevilla, Valencia, Santiago y Bilbao. La coordinadora del Curso MIR destacó que la Academia ovetense está "obteniendo cada vez mejores resultados y afianzándose como líder en la preparación de forma intensiva, con estudio, clases y test diarios". Una fórmula –apostilló– que "cada vez demandan más alumnos".

Paula Jiménez Fonseca da instrucciones prácticas a los alumnos, minutos antes del simulacro de examen. / A. D.

En los prolegómenos del simulacro de este domingo, Paula Jiménez Fonseca se pasó por las aulas dando algunas instrucciones básicas de cara al próximo sábado: "Tenéis que estar antes de la una y media", "traed dos bolígrafos de tinta normal", "se va a vigilar cualquier dispositivo sospechoso, hasta las gafas os van a mirar", "si traéis tapones, que sean sencillos", "lo ideal es traer dos relojes normales"…

Efectivamente, el Ministerio de Sanidad planea extremar las medidas de seguridad frente a posibles trampas. En el ambiente planea el llamativo hecho sucedido el año anterior, cuando dos médicos rusos –hombre y mujer, pareja entre sí y egresados de la misma universidad de San Petersburgo–, obtuvieron los puestos 1 y 4 del examen entre los 13.692 médicos que pasaron la prueba.

En el conjunto de España, a las pruebas de todas las disciplinas sanitarias del sábado están admitidos 35.503 candidatos, si bien podrán presentarse también los 1.041 no admitidos debido al retraso con el que el Ministerio de Sanidad ha publicado las listas. "La corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión", indica el Ministerio. En el caso de los médicos, los aspirantes son 17.545 que se disputarán 9.276 plazas para cursar una especialidad.