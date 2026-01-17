Las entidades asturianas con proyectos sociales pueden ganar hasta 72.000 euros gracias a esta convocatoria del BBVA

BBVA Asset Management anunció hoy la octava edición de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, una iniciativa que en 2026 distribuirá un millón de euros en donaciones a proyectos solidarios desarrollados en España con impacto social o ambiental. La convocatoria está dirigida a entidades que trabajen en ámbitos clave para el bienestar social y la sostenibilidad, reforzando el compromiso de la entidad con el desarrollo responsable.

Las donaciones se repartirán entre proyectos encuadrados en cinco grandes áreas de actuación: Medioambiente; Inclusión Social; Educación; Dependencia, Mayores y Salud; y Creación de Empleo para Colectivos Vulnerables. El año pasado, una de las entidades asturianas galardonada fue la Asociación Galbán, dirigida a la ayuda de familias con niños con cáncer. En todos los casos, se valorará especialmente el impacto positivo tanto en las personas como en la conservación de la naturaleza.

Los incendios forestales como eje prioritario

Como principal novedad de esta edición, la convocatoria pone el foco en los proyectos medioambientales relacionados con la restauración, reforestación y prevención de incendios forestales. Los incendios suponen una de las mayores amenazas ambientales en España, con graves consecuencias para la biodiversidad, los ecosistemas y numerosas comunidades rurales. Por ello, se priorizarán iniciativas orientadas a la recuperación de zonas afectadas por los incendios de 2025, así como proyectos de prevención y gestión sostenible del territorio que ayuden a reducir el riesgo de futuros siniestros.

El millón de euros se repartirá a través de distintos premios. Se concederán cinco grandes donaciones de 72.000 euros para proyectos de cada una de las cuatro temáticas sociales y para un proyecto de Medioambiente. Además, se otorgarán 20 premios de 32.000 euros: 16 destinados a proyectos sociales de ámbito local y cuatro a proyectos medioambientales de ámbito nacional.

La convocatoria estará abierta del 16 de enero al 16 de febrero de 2026. Las entidades interesadas podrán presentar sus candidaturas a través del formulario habilitado en las bases legales. Los proyectos seleccionados se darán a conocer el 12 de junio de 2026 en la web de BBVA Asset Management, y las donaciones se harán efectivas antes del 31 de julio del mismo año.