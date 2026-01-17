Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria y Economía de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio

Graciano Torre, quien fuera consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias y alcalde de San Martín del Rey Aurelio, falleció este sábado a los 74 años tras varios días sedado después de combatir contra una larga enfermedad. Su capilla ardiente se instalará esta tarde en el Ayuntamiento del municipio donde fue regidor.

Profesor de formación y vocación, que ejerció durante años, tuvo una destacada trayectoria política a nivel local y autonómico. Graciano Torre González (nacido el 8 de febrero de 1951 en Carrocera, San Martín del Rey Aurelio) tuvo una trayectoria marcada por el servicio institucional y el arraigo a la cuenca del Nalón. Era diplomado en Magisterio y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, y llegó a desempeñar responsabilidades en el ámbito educativo, como director del Colegio Público Rey Aurelio de Sotrondio y del Centro de Profesores y Recursos del Nalón.

Su etapa municipal dejó una huella importante: fue alcalde de San Martín del Rey Aurelio entre 1991 y 2001), además de presidir la Mancomunidad de Obras y Servicios del Nalón y la Federación Asturiana de Concejos (FACC), desde donde representó a muchos ayuntamientos asturianos en años de cambios y necesidades urgentes en las comarcas mineras, donde dejó su impronta política.

Después daría el salto a la política autonómica de la mano de Vicente Álvarez Areces. En el Gobierno del Principado ocupó responsabilidades de primer nivel durante más de una década: fue consejero de Trabajo y Promoción de Empleo (2001-2003) y, después, consejero de Industria y Empleo (2003-2011). Tras regresar un tiempo a las aulas en Sotrondio, volvió al Ejecutivo autonómico en 2012, ya con Javier Fernández como presidente regional y como consejero de Economía y Empleo, en un momento especialmente difícil para la industria y el mercado laboral asturiano.

Más allá de los cargos, quienes le trataron destacan su perfil de gestor y su vinculación a proyectos e instituciones ligadas al desarrollo económico de la región, con responsabilidades en organismos como el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y distintas fundaciones del ámbito industrial y energético. Asturias despide así a un hombre de larga trayectoria pública, muy ligado a su tierra minera y a la vida institucional del Principado.