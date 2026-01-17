El mensaje de Tomé para atraer a la izquierda a una candidatura única: "Confluir a las elecciones dispersos es un suicidio"

La izquierda asturiana empieza a moverse con el objetivo de conformar una candidatura única de cara a las elecciones autonómicas de 2027, dando forma a un planteamiento que lleva sobrevolando a las fuerzas políticas progresistas durante el último año. Y ha sido Somos, la marca que lidera la diputada Covadonga Tomé, la que ha dado el primer paso para conseguir que esto sea así. “Confluir a las elecciones dispersos sin llegar a acuerdos u objetivos comunes es un suicidio”, aseguró en la presentación de su propuesta, realizada este sábado en Oviedo.

Tras meses de conversaciones en pasillos, la formación ha decidido comenzar “las conversaciones de oficina”. Lo hacen, afirmaron, “sin vetos ni líneas rojas”, pero con un programa de mínimos que creen es común a todos los partidos que forman parte del espectro a la izquierda del PSOE (Izquierda Unida, Somos Asturies, Izquierda Asturiana, Podemos Asturias, Aína y Equo) y a los que este viernes les presentaron su proyecto de forma oficial, recibiendo ya las primeras respuestas. "Los primeros contactos son positivos", reconoció Tomé.

La propuesta fue presentada este sábado en Oviedo y contó con la presencia de cargos y excargos vinculados al movimiento como los exdiputados Enrique López o Laura Valero. También se dejó ver entre los asistentes Daniel Ripa. En total, la propuesta cuenta ya con más de una veintena de apoyos.

Aunque por el momento no manejan fechas, la intención de Somos es arrancar un calendario de reuniones que comenzará con Izquierda Unida, al ser la formación de mayor peso político. “Es el momento de la responsabilidad porque de lo que pase en 2027 va a depender la existencia política de Asturias”, advirtió Xune Elipe.

Estas conversaciones versarán sobre un programa de mínimos dividido en tres categorías: “derechos, sostenibilidad y decidir desde lo local”, pesadas, explicó Sandra Lobo, para “responder a la demanda de la izquierda”. La idea es abordar temas cruciales para la población como la vivienda, los servicios públicos, la Agenda 2030, políticas verdes, turismo sostenible, infraestructuras, soberanía agroalimentaria, energía y llingua, entre otras temáticas.

“Sabemos de las dificultades y las diferencias, algunas enquistadas, pero creemos que esta tarea es histórica”, dijo Enrique López. Sobre la posibilidad de las siglas puedan suponer un peso extra en esas ya conocidas dificultades, Tomé quiso quitarle importancia: “Las siglas tienen que ser lo de menos, y esa es nuestra responsabilidad. No puede ser una guerra de siglas y no sabemos si tendrá mayor o menor dificultad, pero desde luego vamos a poner todo el empeño en que no sea lo importante”.

“Somos Asturies lleva trabajando ya muchos meses para poder lanzar la propuesta a todas las fuerzas progresistas de la izquierda alternativa asturiana de conformar una fuerza única, progresista, verdaderamente transformadora y que sea capaz de ir conjuntamente de la mano a las hurnas. Nosotras creemos que esto es una cuestión que es una responsabilidad para nosotras”, insistió Tomé.